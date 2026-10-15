I jazz club più esclusivi del mondo: sette indirizzi per una notte da ricordare

Un tempo, uscire per ascoltare jazz significava scegliere l'abito giusto, prenotare un buon tavolo e prepararsi a fare le ore piccole. Al Cotton Club di Harlem si incontrava il bel mondo newyorkese, a Londra arrivavano i grandi musicisti americani, a Parigi il jazz aveva trovato una seconda casa. Sul palco Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Miles Davis. In sala si beveva e si flirtava. La musica era il motivo per uscire, ma raramente l'unico.

Di quella stagione è rimasto molto più di qualche fotografia in bianco e nero perché, da Manhattan a Singapore, il jazz continua ad abitare locali straordinari, alcuni leggendari, altri simili a raffinati circoli privati. Indirizzi dove un concerto può valere un viaggio e dove, tra cocktail, champagne e grandi interpreti, sopravvive il piacere di una serata senza avere già deciso a che ora tornare. Ronnie Scott's, Londra: Miles Davis, Amy Winehouse e le notti di Soho Miles Davis, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Chet Baker, Jimi Hendrix e Prince.

Anche Amy Winehouse appartiene alla storia del Ronnie Scott's. Basterebbero questi nomi a giustificare una visita al 47 di Frith Street, dove il sassofonista Ronnie Scott e Pete King trasferirono nel 1965 il locale fondato sei anni prima. Luci basse, tavoli raccolti attorno al palco e quell'atmosfera da vecchia Soho che Londra ha in parte perduto. Si può cenare durante il concerto, oppure scegliere uno spettacolo più tardi, quando la notte entra nel vivo. Al piano superiore, il rinnovato Upstairs at Ronnie's accoglie fino a 140 persone tra jazz, soul e R&B, con un nuovo impianto acustico e un pianoforte a coda Yamaha. Un aggiornamento importante per un'istituzione che non ha bisogno di vivere soltanto della propria leggenda: al Ronnie Scott's la storia continua a scriversi ogni sera.