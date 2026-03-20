Come la poesia si reinventa ai giorni nostri

Alda Merini, 1995, Milano - Credits Getty Images

"Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole". Lo diceva Alda Merini, la poetessa milanese nata il 21 marzo, a primavera, che scriveva su foglietti sparsi e sulle pareti della sua casa sui Navigli con il rossetto, tra una sigaretta e l'altra, in una stanza da letto che era anche studio e palcoscenico. Non aveva un profilo social. Eppure, oggi i suoi versi circolano ovunque online, condivisi e ricondivisi da ragazze di vent'anni che forse non l'hanno mai letta in forma cartacea, e che forse non sapevano nemmeno di averne bisogno, fino al momento in cui le sue parole sono comparse sul loro schermo.

È questa la storia della poesia nel 2026: una trasformazione continua. Prima Saffo, poi Emily Dickinson, Sylvia Plath sottolineata di notte nei dormitori universitari, poi Patrizia Cavalli e la sua ironia tagliente, Rupi Kaur sui social con i disegni fatti a mano, e ora i reel, i video in camera da letto, i versi generati dall'intelligenza artificiale. La forma cambia. Il bisogno di esprimere i propri sentimenti resta.

Il verso che va virale

Tutto è cambiato quando poeti come la canadese Rupi Kaur hanno iniziato a pubblicare i loro versi sui propri profili online: testi brevi in caratteri minuscoli, senza punteggiatura, accompagnati da disegni fatti a mano su fondo bianco. Un'estetica minimal che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Kaur conta oggi 4,2 milioni di follower e le sue raccolte hanno superato i 12 milioni di copie vendute, tradotte in oltre 40 lingue. Numeri da pop star, non da poeta.

La formula della cosiddetta “instapoetry” -che offre accessibilità, immediatezza, condivisibilità- ha aperto la strada a una generazione intera di nuove voci. L'”instapoeta” oggi non è solo uno scrittore: è anche direttore creativo, responsabile marketing e influencer. Non basta pubblicare online, bisogna essere presenti, interagire con il pubblico, diventare una sorta di "poeta del popolo". E il mercato ha risposto: il 2023 è stato l'anno record assoluto per le vendite di poesia nel Regno Unito, per esempio.