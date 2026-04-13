Perchè Justin e Hailey Bieber dettano tendenza al Coachella 2026
Al festival lui porta sul palco felpa con cappuccio, occhiali e silhouette oversize mentre lei sceglie un abito vintage firmato Galliano. Due look opposti che stanno definendo due trend agli antipodi, tra uniform dressing e archivio
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Di Giuditta Avellina
Justin e Hailey Bieber - Credits: Profilo Instagram Hailey Bieber
Al Coachella 2026Justin e Hailey Bieber non provano a stupire. E forse è proprio per questo che funzionano più di tutti. Mentre il festival continua a produrre look per stupire, loro scelgono un’altra strada. Justin sale sul palco con la sua uniforme Skylrk (il brand di streetwear che ha lanciato nel 2025). Hailey, al contrario, sceglie un Christian Dior by Galliano del 1998 e lo lascia esattamente com’è nel suo minimalismo. Non cercano di somigliarsi, né di coordinarsi, ma di portare avanti ognuno il proprio messaggio di stile.
Il look di Justin Bieber al Coachella 2026
Il look di Justin Bieber al Coachella 2026 non nasce per il palco. Nasce prima ed è questo che lo rende interessante. Zip con cappuccio in tonalità rosata, fleece T-shirt con orlo vivo e occhiali “Speed Racer” di Skylrk, bermuda neri cerati di Lu'u Dan e stivali con suola carrarmato di Loewe: lo styling è essenziale, ma tutt’altro che casuale. La parte alta lavora tutta per sottrazione perché la hoodie oversize non definisce il corpo e la T-shirt sotto prolunga quella stessa idea. È un layering che evita qualsiasi rigidità, e che riflette il modo in cui Skylrk lavora sulla silhouette: non singoli capi iconici, ma una forma riconoscibile.
Poi, nella parte bassa gli shorts al ginocchio di Lu’u Dan enfatizzano l’idea che rompe la linea classica del menswear. Gli stivali Loewe fanno il resto, con la suola carrarmato che aggiunge peso, forza e rigore. Gli occhiali Skylrk - avvolgenti e schermanti - tolgono accesso allo sguardo. Anche la performance ha seguito la stessa logica: essenziale, quasi spoglia, costruita più sull’intimità che sullo spettacolo, con Bieber spesso fermo, concentrato sulla voce e su un set minimale, lontano dalla coreografia tradizionale da headliner.
Felpa Rosa Skylrk; Bermuda Lu'u Dan; Stivali Bobby Bag Loewe - Credits: Courtesy Press Office
In un contesto come Coachella, dove ogni artista costruisce un’immagine per quella sera, Bieber porta sul palco qualcosa che esiste già: la parte più intima di sé. Ed è proprio questo a spostare tutto: il look non è stagewear ma identità, persino fragilità, resa visibile.
Justin Bieber al Coachella 2026 - Credits: Getty Images
Il look di Hailey Bieber al Coachella 2026
Il caso di Hailey Bieber è speculare a quello di Justin, perché parte da un principio opposto: affidarsi alla forza autonoma di un capo con una storia precisa. Per il Coachella 2026 sceglie uno slip dress Christian Dior del 1998, disegnato da John Galliano: seta giallo orange con profilo e dettagli in pizzo fucsia, selezionato dalla stylist Dani Michelle da Tab Vintage. Lo indossa con mules azzurre e uno styling volutamente essenziale, lasciando che sia il vestito a essere protagonista assoluto. Non è un semplice vintage. È un capo che arriva da una fase molto riconoscibile della storia Dior. Dal punto di vista moda, il vestito lavora su un doppio registro: da una parte resta uno degli archetipi degli anni Novanta con taglio in sbieco e sillhouette tipica degli abiti sottoveste: fluidi e scivolati abbracciano il corpo senza costringerlo.
Dall’altra il colore, vivace e acceso, lo trasforma immediatamente in una dichiarazione di stile e di visibilità. Perfettamente allineato anche alle palette primavera 2026 sembra un abito contemporaneo: 28 anni e non mostrarli!. C’è poi un secondo livello, più leggero ma interessante: fuori dal palco, Hailey alterna questo tipo di abiti d’archivio a un’estetica completamente diversa, come la T-shirt grafica “Future Mrs. Bieber” indossata sopra un bikini, sempre durante il weekend. Si tratta, naturalmente, di un contrasto voluto: da una parte il pezzo Dior, dall’altra un linguaggio più pop, quasi ironico.
Hailey Bieber al Coachella 2026; Christian Dior 1998; Hailey Bieber con maglia “Future Mrs. Bieber” - Credits: Profilo Instagram @TABVINTAGE; Profilo Instagram Hailey Bieber
Perchè Justin e Hailey Bieber hanno ridefinito il contesto della moda al Coachella
È qui che Justin e Hailey Bieber smettono di essere semplicemente una coppia ben vestita e diventano un caso di moda. Come in realtà fanno da sempre. Non perché propongano qualcosa di nuovo in senso formale (felpe, slip dress, archivio, oversize non sono certo trend nuovi) ma perché lavorano sul modo in cui questi elementi vengono legittimati oggi. Justin porta sul palco un’estetica che fino a pochi anni fa sarebbe stata letta come backstage, prova o momento privato, e la sposta al centro, ridefinendo cosa può essere considerato “adeguato” su un palco di quella scala.
Hailey compie un’operazione parallela ma opposta: prende un capo nato dentro una costruzione spettacolare ovvero il Dior di Galliano e lo sottrae a quella stessa teatralità, riportandolo a una dimensione di immediatezza visiva. Insomma, i due non stanno reinterpretando i codici della moda, ma stanno ridisegnando i loro confini d’uso ovvero non cosa indossare, ma quando e dove un certo tipo di abito può esistere con uno slancio nuovo.