Perchè Justin e Hailey Bieber dettano tendenza al Coachella 2026

Justin e Hailey Bieber - Credits: Profilo Instagram Hailey Bieber

Al Coachella 2026 Justin e Hailey Bieber non provano a stupire. E forse è proprio per questo che funzionano più di tutti. Mentre il festival continua a produrre look per stupire, loro scelgono un’altra strada. Justin sale sul palco con la sua uniforme Skylrk (il brand di streetwear che ha lanciato nel 2025). Hailey, al contrario, sceglie un Christian Dior by Galliano del 1998 e lo lascia esattamente com’è nel suo minimalismo. Non cercano di somigliarsi, né di coordinarsi, ma di portare avanti ognuno il proprio messaggio di stile.

Il look di Justin Bieber al Coachella 2026

Il look di Justin Bieber al Coachella 2026 non nasce per il palco. Nasce prima ed è questo che lo rende interessante. Zip con cappuccio in tonalità rosata, fleece T-shirt con orlo vivo e occhiali “Speed Racer” di Skylrk, bermuda neri cerati di Lu'u Dan e stivali con suola carrarmato di Loewe: lo styling è essenziale, ma tutt’altro che casuale. La parte alta lavora tutta per sottrazione perché la hoodie oversize non definisce il corpo e la T-shirt sotto prolunga quella stessa idea. È un layering che evita qualsiasi rigidità, e che riflette il modo in cui Skylrk lavora sulla silhouette: non singoli capi iconici, ma una forma riconoscibile.

Poi, nella parte bassa gli shorts al ginocchio di Lu’u Dan enfatizzano l’idea che rompe la linea classica del menswear. Gli stivali Loewe fanno il resto, con la suola carrarmato che aggiunge peso, forza e rigore. Gli occhiali Skylrk - avvolgenti e schermanti - tolgono accesso allo sguardo. Anche la performance ha seguito la stessa logica: essenziale, quasi spoglia, costruita più sull’intimità che sullo spettacolo, con Bieber spesso fermo, concentrato sulla voce e su un set minimale, lontano dalla coreografia tradizionale da headliner.