Laila Hasanovic da Sinner a Monte Carlo conquista la scena: i tre look iconici da copiare

Laila Hasanovic durante la terza giornata del Rolex Monte-Carlo Masters al Monte-Carlo Country Club il 7 aprile 2026 a Montecarlo, Monaco - Credits: Getty Images

Laila Hasanovic e Jannik Sinner sembrano più vicini che mai. Dopo i rumors alimentati da settimane di lontananza tra i due fidanzati, la 25enne è ricomparsa accanto al tennista a Monte Carlo, dove l’azzurro sta giocando i Masters 1000. La distanza negli ultimi tempi si spiega semplicemente considerando i rispettivi impegni internazionali: lei modella richiesta e volto di Armani Beauty; lui il campione che non smette di puntare al podio più alto. Jannik Sinner ha infatti appena raggiunto la semifinale dei Masters 1000 di Monte Carlo battendo il canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking) e si prepara ad affrontare in semifinale il tedesco Alexander Zverev (n.3).

A festeggiare la vittoria con lui, dunque, c’era Laila, che libera dalle ultime fashion week, da Milano a Copenhagen, ha ricominciato a seguirlo con la stessa discrezione e lo stesso affetto dei mesi scorsi, sempre più disinvolta nel suo ruolo accanto a Jannik. Non è un caso: la relazione tra i due, iniziata in sordina poco meno di un anno fa, sembra essersi rafforzata da quando, a fine 2025, lei è comparsa sugli spalti delle Finals di Torino accanto alla famiglia di lui, e dopo quella dedica con il cuore fatta da Jannik dopo la vittoria alle ATP Finals. Una presenza che si è consolidata con la tappa di Monte Carlo, dove Laila, ancora una volta, ha dato una prova di stile, coerente con l’eleganza sobria e naturale con cui si è fatta fotografare in altri contesti e in differenti occasioni. Ecco i tre look da copiare, dal giorno alla sera.

Laila Hasanovic, il look da giorno da copiare

Laila Hasanovic ha catturato l'attenzione ai Masters di Monte Carlo sugli spalti per tifare Jannik Sinner con un total look in denim: camicia con tasche sul davanti infilate in un paio di jeans rilassato. A completare il look, i capelli biondi sciolti sulle spalle, trucco glow accennato e accessori discreti, solo due bracciali rigidi e uno sottile. Un’eleganza mai ostentata, un outfit luminoso, moderno e trasversale, perfettamente in linea con l’atmosfera rilassata, ma esclusiva, del torneo.