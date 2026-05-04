Nail-art floreali, i design più creativi ispirati alle celebrities

beauty 04 maggio 2026

Petali e boccioli sono protagonisti di manicure romantiche e colorate, molto apprezzate anche dalle star, da Blake Lively a Kylie Jenner

Di Valentina Bottoni

Immagini prese dal profilo Instagram di Enamelle

“Fiori a primavera, avanguardia pura!”, esclamava Miranda Priestly ne IlDiavolo veste Prada, di cui è appena arrivato al cinema il secondo attesissimo capitolo. In effetti, questo è il periodo in cui la natura rinasce, tornando protagonista anche di armadi e beauty case, che si ispirano, ora più che mai, alle sfumature delle corolle più variopinte. Colori che si posano non solo sui vestiti, ma anche sulle mani, sotto forma di nail-art, particolarmente apprezzate anche da molte dive dello schermo. Blake Lively, unghie floreali (come l’abito) Blake Lively, per esempio, in occasione del lancio del film Siamo noi a dire basta di Justin Baldoni, aveva fatto proprio dei fiori il leit motiv di tutti i suoi outfit. Le unghie dell'attrice non facevano eccezione, tanto che erano impreziosite da motivi floreali che riprendevano il medesimo pattern degli abiti indossati sul red carpet.

Da sinistra: Immagine presa dal profilo Instagram di Enamelle; Blake Lively partecipa alla première newyorkese di "It Ends With Us" all'AMC Lincoln Square Theater il 6 agosto 2024 a New York City - Credits Getty Images

Tutte le grafiche erano state realizzate in esclusiva da Elle Gerstein, in arte Enamelle, nail-artist che si prende cura regolarmente anche delle estremità di Rihanna, Nicole Kidman e Jennifer Lopez, per intenderci. All'abito firmato Oscar De La Renta aveva abbinato, per esempio, motivi che ne riprendevano gli intricati motivi, mentre per il long dress in paillettes firmato Versace, indossato anche da Britney Spears nel 2002, aveva realizzato minuscoli petali che ne ricordavano i colori. Hailey Bieber, fiori stilizzati su base scura Più di recente Hailey Bieber, che insieme alla manicurista di fiducia, Zola Ganzoright, non smette di dettare tendenza anche in fatto di unghie, ha condiviso sui social l'ultima creazione realizzata proprio in occasione di Coachella.

Immagine presa dal profilo Instagram di Nails By Zola

Per celebrare il concerto del marito Justin Bieber, così come il pop-up del suo beauty brand, allestito proprio nei pressi del festival musicale, la star ha scelto una base scura, sulla quale spiccavano fiori stilizzati, che nascondevano un dettaglio sorprendente: erano infatti realizzati con una speciale vernice glow in the dark, destinata dunque a illuminarsi dopo il tramonto. Non è la prima volta che la founder di Rhode, d'altro canto, decora le unghie con motivi floreali. Già in passato aveva optato infatti per margherite stilizzate e boccioli di Sakura.

Immagine presa dal profilo Instagram di Nails By Zola

Kylie Jenner, fiorellini con cristalli colorati In occasione di quello che è stato ribattezzato Bieberchella, omaggio all'attesissima esibizione del cantante di Love Yourself, anche Kylie Jenner si è affidata alla creatività di Ganzoright, che per lei ha realizzato fiorellini scintillanti realizzati con cristalli colorati. Un design semplice da replicare anche a casa, dato che richiede, semplicemente, l'applicazione delle gemme su una base neutra.

Immagine presa dal profilo Instragram di Nails By Zola

Gigi Hadid, french con margherita stilizzata Chi preferisce un design più semplice e minimalista, invece, può ispirarsi alla manicure che Mei Kawajiri, altra specialista delle unghie amatissima a Hollywood e dintorni, ha realizzato per Gigi Hadid. Si tratta infatti di una french con base naturale e glossy, impreziosita da una margherita stilizzata, tracciata su un solo dito. Un look pulito, con un inaspettato twist divertente, adatto a tutte le occasioni.