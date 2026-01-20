Thelma & Louise: 35 anni di stile e libertà

Entertainment 20 gennaio 2026

Con Geena Davis che compie 70 anni e Susan Sarandon che spegne 80 candeline, Thelma & Louise viene riletto come icona di stile: denim, foulard e un’idea di libertà femminile che continua a influenzare moda e immaginario contemporaneo

Di Giuditta Avellina

Nel 2026 si intrecciano tre anniversari che parlano la stessa lingua: Thelma & Louise compie 35 anni, Geena Davis festeggia 70 anni il 21 gennaio, Susan Sarandon compie 80 anni il prossimo 4 ottobre. È un allineamento perfetto per rileggere il film non solo come manifesto narrativo, ma come pietra miliare di stile: un momento in cui moda, corpo e libertà femminile hanno iniziato a parlare la stessa lingua, lontano da glamour e artificio.

Geena Davis e Susan Sarandon alla presentazione del film Thelma & Louise

Quando il road movie diventa un fatto di stile Thelma & Louise ha cambiato il cinema anche perché ha rivoluzionato il modo in cui le donne abitano lo spazio sullo schermo. Il guardaroba delle protagoniste è funzionale al viaggio, al movimento, alla scelta. Denim slavato, T-shirt bianche, camicie maschili, foulard annodati, stivali comodi, occhiali da sole ampi. Capi semplici, quasi anonimi, che proprio per questo diventano iconici. È uno stile che rifiuta la seduzione come obiettivo e sceglie la presenza.

Immagine tratta dal film Thelma & Louise

Geena Davis, una donna finalmente libera Il percorso di Thelma, interpretata da Geena Davis, passa anche dai vestiti. All’inizio l’abbigliamento è ordinario, controllato, quasi spento. Man mano che il viaggio procede, il corpo dell'attrice si scioglie, si muove, occupa lo spazio. I jeans diventano una seconda pelle, la T-shirt un’uniforme di libertà. A settant’anni, Davis resta l’emblema di questa trasformazione: non un’icona glamour, ma una figura che ha reso credibile un’idea di femminilità attiva, non addomesticata.

Geena Davis sul red carpet degli Oscar

Susan Sarandon, elegante e consapevole Louise è l’altra metà del sistema. Susan Sarandon porta sullo schermo uno stile più definito: camicie strutturate, foulard, occhiali scuri che diventano quasi una corazza. Il suo look comunica controllo, un’eleganza adulta, che non chiede approvazione. Alla soglia degli 80 anni, l'attrice incarna ancora oggi questa postura, ossia uno stile che non insegue il tempo, ma lo attraversa.

Susan Sarandon alla 55esima edizione dei CMA Awards Capi iconici, non semplici look

Il vero lascito fashion di Thelma & Louise è aver dimostrato che l’iconicità non nasce dall’eccesso, ma dal significato. Il denim come libertà, il foulard come protezione, gli occhiali da sole come atto di autonomia: capi semplici diventati simboli perché legati a una scelta, non a una tendenza. E poi quell’ultima immagine, sospesa nel vuoto: due corpi fermi nell’aria, il vento nei capelli, il sole addosso. Nessun ritorno all’ordine, nessuna concessione. A trentacinque anni dall’uscita, Thelma & Louise resta una bussola. Non indica cosa indossare, ma in che direzione andare. Per questo, nella moda come nella cultura visiva, non è un’estetica da replicare, ma un’attitudine da attraversare.

Geena Davis e Susan Sarandon alla presentazione del film Thelma & Louise