Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni: i 5 look più incredibili della rockstar che ha riscritto lo stile

Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni il 5 settembre. E il Victoria and Albert Museum di Londra ha scelto di celebrarlo partendo da ciò che, insieme alla voce, ha costruito più di ogni altra cosa il suo mito: l’immagine. Dal 24 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, al V&A South Kensington di Cromwell Road, “Freddie Mercury. Splendid Things” porterà nel museo otto look che attraversano la carriera del cantante dagli Anni '70 agli '80. Non una mostra tradizionale, ma un percorso gratuito articolato in sei tappe, sviluppato insieme a Mary Austin, amica, ex compagna e per decenni una delle persone più vicine a Mercury, che presta sette degli otto look esposti.

A firmare l’allestimento è lo scenografo Tom Piper: ogni costume sarà inserito in dialogo con le collezioni e gli spazi del museo, con interventi di luce, suono e scenografia. Catsuit, mantelli, tailoring, costumi di scena: un guardaroba in cui il glam incontra il balletto, il military il camp, la sartoria il puro spettacolo. E soprattutto vestiti che Mercury non considerava mai un elemento accessorio, ma parte della performance, pensati per essere riconoscibili. Tre dei look che abbiamo scelto saranno realmente esposti a Londra: il Mercury Wing legato all’era di Bohemian Rhapsody, il costume monumentale di Made in Heaven e la corona con mantello del Magic Tour. A questi ne affianchiamo due che appartengono allo stesso archivio visivo e restano tra le immagini più forti della sua carriera: il drag di I Want to Break Free e il completo rosa di The Great Pretender.

Bohemian Rhapsody: il Mercury Wing

Nel 1975 Freddie Mercury arriva dalla designer Wendy de Smet con un disegno a matita. Vuole un catsuit bianco in stretch satin, aderente fino quasi a diventare una seconda pelle, con scollo molto profondo e pantaloni leggermente svasati. Ha già un'immagine abbastanza precisa nella testa: una creatura quasi mitologica, più vicina a un personaggio fantastico che alla classica rockstar degli Anni '70. Dietro quell'idea c'è anche un riferimento sorprendente. Mercury guarda a The Fairy Feller's Master-Stroke, il dipinto visionario del pittore vittoriano Richard Dadd che aveva già ispirato l'omonima canzone dei Queen. Vuole apparire come una sorta di divinità mercuriale.

De Smet traduce l'intuizione in moda: aggiunge pannelli trapuntati a forma di piume alle maniche e alle gambe e costruisce un piccolo bolero che, una volta aperte le braccia, diventa letteralmente un paio d'ali. Mercury, però, non è un cliente che ordina e aspetta. Compra personalmente il tessuto e interviene sulla costruzione: Wendy de Smet ha raccontato che fu lui stesso a cucire alla tuta alcuni pannelli delle gambe e le staffe sotto i piedi. Il dettaglio dice molto del suo rapporto con la moda. I costumi non gli venivano semplicemente messi addosso: il cantante partecipava alla loro costruzione e li modificava in funzione di come voleva muoversi sul palco. Uno degli esemplari viene indossato nel video promozionale di Bohemian Rhapsody e durante il tour di A Night at the Opera del 1975-76. Esisteva anche il suo negativo: per la seconda parte dei concerti Mercury passava dal bianco ai catsuit neri della cosiddetta “Black Queen”, trasformando attraverso il costume la contrapposizione fra luce e oscurità già presente nell'immaginario dei primi Queen.

Il V&A mette il Mercury Wing all'inizio della storia per una ragione. Prima dei baffi, delle canotte e della fisicità quasi atletica degli Anni '80, Mercury aveva già compreso una regola fondamentale dello spettacolo: la silhouette deve essere leggibile prima ancora dei dettagli.