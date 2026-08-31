29 anni senza Lady Diana. Come avrebbe reagito al ritorno di Harry?

entertainment 31 agosto 2026

Pochi giorni prima dell'anniversario della morte di Diana Spencer la notizia del ritorno del duca di Sussex. E molti si chiedono come avrebbe reagito la Principessa del Galles. Intanto dalla famiglia Spencer arriva un commento inaspettato

Di Simona Peverelli

Dire "Lady D" oggi è come dire bellezza, grazia ed eleganza innata. A 29 anni dalla sua morte, rivedere le sue foto diventa quasi un esercizio di stile: il viso attraversato da tratti dolci, gli abiti sempre adeguati, i gesti precisi e gentili. Una figura quasi eterea, eppure una donna sempre vicina ai suoi sudditi. Amata dalla sua gente da un lato, emarginata dalla famiglia reale dall'altro, privata del titolo di Sua Altezza Reale, a seguito del divorzio dal principe Carlo nel 1996 (anche se mantenne il titolo di Principessa del Galles). Poi, nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo l'anno dopo, il 31 agosto 1997 nel Tunnel de l'Alma.

Diana presso l'Ambasciata britannica a Washington DC, 1985 - Credits Getty Images

L'affetto per i Sussex della famiglia Spencer A quasi 30 anni dalla sua morte, con il suo ricordo ancora indelebile e potente, molti si chiedono come avrebbe reagito al ritorno di Meghan Markle e del principe Harry nel Regno Unito, insieme con i figli Archie e Lilibet. Se attorno alla Famiglia Reale si respira aria di cautela e una certa freddezza, una ventata d’affetto è arrivata proprio dalla famiglia dell’amata Diana. A rompere il silenzio è stata Lady Eliza Spencer, figlia del fratello di Lady Diana, dunque cugina di primo grado del Principe. Interpellata sull’argomento, non ha nascosto la propria felicità per il ritorno dei suoi cari: “Assolutamente, è emozionante”, ha dichiarato.

Diana arriva a Hobart, in Tasmania, 1983 - Credits Getty Images

Il ritorno dei Sussex nella tenuta dove riposa Diana Solo poche settimane fa, durante un soggiorno nel Regno Unito, la famiglia di Harry aveva visitato Althorp, la tenuta degli Spencer nel Northamptonshire dove Diana visse durante l’adolescenza e dove riposa dal 1997. Un racconto sui social discreto, dove né Harry né Meghan hanno mostrato l'arrivo sulla tomba, situata su un’isola privata al centro del lago, ma che molti hanno immaginato come un momento significativo ed emozionante. Di certo, per i bambini, un incontro simbolico con la nonna che non hanno mai conosciuto, oltre che con una parte della famiglia rimasta per anni lontana. Intanto la distanza con la famiglia reale rimane. Secondo i rumors, i Sussex vivranno in una proprietà privata e manterranno la casa di Montecito: un ritorno in Gran Bretagna, sì, ma senza rientrare nella macchina della monarchia. Forse Diana avrebbe sorriso.