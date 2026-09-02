Venezia83: George Clooney e la sua lunga storia d’amore (con la città)

Carismatico, istrionico, glamour. Ma allo stesso tempo appassionato di settima arte e del suo valore artistico e sociale, attento interprete e raffinato regista. Capace di donarsi generosamente al pubblico, ma anche di proteggere la sua sfera più intima e privata gelosamente. Leggero e ironico di fronte ai fotografi, impegnato nelle cause umanitarie che gli stanno a cuore. George Clooney è la star di Hollywood per eccellenza, forse uno degli ultimi grandi divi vecchio stile. E nel suo percorso, di nascita, crescita e consacrazione, la Mostra del Cinema di Venezia ha giocato un ruolo fondamentale. Per questo il Leone d’Oro alla carriera, oggi in occasione della serata di apertura della Mostra, ha un sapore speciale.

"Ho due bambini di 9 anni e ho smesso di fare il regista per passare più tempo con loro - ha detto Clooney durante la conferenza stampa a Venezia 83 - Un film da attore mi impegna per circa tre mesi; un film da regista, invece, è un lavoro che dura un anno intero e non lo posso più fare. È divertente essere tornato a fare l'attore, mi piace". Un modo per spiegare come nel tempo siano cambiate le sue priorità professionali.

Trent’anni di red carpet, anteprime, bagni di folla, tra gossip e cinema d’autore. A Venezia, “George” è stato consacrato come celebrity quando ancora era “il Dottor Ross di ER”, ha presentato il suo secondo film da regista Good night e Good luck, in cui ha dimostrato di sapere fare cinema sul serio e poi, qualche anno dopo, ha fatto impazzire la cronaca rosa per la sua chiacchierata relazione con Elisabetta Canalis. Poi è arrivata Amal: Venezia è stata la città scelta per il loro matrimonio nel 2014 e, tre anni dopo, la coppia è tornata insieme sul red carpet della Mostra per Suburbicon, subito dopo la nascita dei loro due gemelli.