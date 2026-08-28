Perché le top model Anni '90 sono ancora le preferite delle maison?

La moda - si sa - è fatta di cicli e nostalgia. E in un periodo complesso e in continuo mutamento come quello attuale è facile comprendere perché le maison si affidino sempre di più alle icone. Kate Moss, Eva Herzigova, Christy Turlington sono le protagoniste delle campagne rispettivamente di Gucci, Givenchy e Giorgio Armani lanciate nelle ultime 72 ore.

In un'epoca dominata dall'immagine, ma plasmata dalla velocità, ogni conversazione dura giusto il tempo di un contenuto. Subito sostituita da un contenuto successivo. In un contesto del genere, dunque, rimane rilevante ciò che già lo era per sua natura. E dunque eccoci con le top model degli Anni '90 che riescono ancora a definire un immaginario, a rendere desiderabile qualsiasi cosa indossino.

Kate Moss per Gucci Primavera

Eravamo ancora lì, incantati dal suo carisma, quando ha chiuso la sfilata della collezione Gucci Primavera a Milano fasciata da un lungo abito nero luminoso con l'iconica scollatura sulla schiena e il G-string di tomfordiana memoria.

Ora Demna ha deciso di ammaliarci nuovamente chiamandola anche per la campagna pubblicitaria di quella stessa collezione. Per l'occasione Kate Moss appare nel cortometraggio diretto da Johan Renck mentre interpreta in lip-sync il brano Wicked Game di Chris Isaak.

Una Primavera intesa come risveglio emotivo, come rito di passaggio. Da qui anche la presenza della top model, perfettamente in grado di incarnare quel dialogo tra ieri e oggi, tra passato e presente. Soprattutto di un presente che non può prescindere dal passato.