Perché le top model Anni '90 sono ancora le preferite delle maison?

La moda - si sa - è fatta di cicli e nostalgia. E in un periodo complesso e in continuo mutamento come quello attuale è facile comprendere perché le maison si affidino sempre di più alle icone. Kate Moss, Eva Herzigova, Christy Turlington sono le protagoniste delle campagne rispettivamente di Gucci, Givenchy e Giorgio Armani lanciate nelle ultime 72 ore.
In un'epoca dominata dall'immagine, ma plasmata dalla velocità, ogni conversazione dura giusto il tempo di un contenuto. Subito sostituita da un contenuto successivo. In un contesto del genere, dunque, rimane rilevante ciò che già lo era per sua natura. E dunque eccoci con le top model degli Anni '90 che riescono ancora a definire un immaginario, a rendere desiderabile qualsiasi cosa indossino.
Kate Moss per Gucci Primavera
Eravamo ancora lì, incantati dal suo carisma, quando ha chiuso la sfilata della collezione Gucci Primavera a Milano fasciata da un lungo abito nero luminoso con l'iconica scollatura sulla schiena e il G-string di tomfordiana memoria.
Ora Demna ha deciso di ammaliarci nuovamente chiamandola anche per la campagna pubblicitaria di quella stessa collezione. Per l'occasione Kate Moss appare nel cortometraggio diretto da Johan Renck mentre interpreta in lip-sync il brano Wicked Game di Chris Isaak.
Una Primavera intesa come risveglio emotivo, come rito di passaggio. Da qui anche la presenza della top model, perfettamente in grado di incarnare quel dialogo tra ieri e oggi, tra passato e presente. Soprattutto di un presente che non può prescindere dal passato.
Christy Turlington per Giorgio Armani
30 anni dopo. Ancora magnetica. Ancora perfetta incarnazione della naturalezza e autenticità che Giorgio Armani voleva e vuole per la sua donna. La top model, fotografata da Oliver Hadlee Pearch e ritratta insieme ai modelli Liam Kelly e Akbar Shamji, interpreta un racconto che è pura identità. E traghetta la maison all'oggi rappresentato da Silvana Armani e Leo Dell'Orco. Christy Turlington è ancora quella bellezza viva, pura, atemporale, in grado di attraversare le decadi con consapevolezza. Proprio come Giorgio Armani, capace di rinnovarsi senza smarrire la sua identità.
Eva Herzigova per Givenchy
«C’è una schiettezza nelle donne della campagna che parla della loro personalità e della loro forza. Volevo che si trattasse esclusivamente di questo: tutto ciò che disegno per Givenchy nasce dal vedere e celebrare la realtà e la straordinarietà di ogni tipo di donna», spiega Sarah Burton. La direttrice creativa si è affidata a Juergen Teller per immortalare Eva Herzigova, Kaia Gerber, (già protagoniste della campagna Givenchy Autunno-Inverno 25/26), Liu Wen e Nyaduola Gabriel, insieme alla scrittrice francese ed ex avvocata Constance Debré.
Una forza femminile lontana da orizzonti patinati e universi visivi perfetti, ma fatta di personalità. La continuità tra top model di ieri – Eva Herzigova – e la nuova generazione rappresentata da Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un cerchio che si chiude. O che prosegue, potenzialmente, all'infinito.