Dalle passerelle al guardaroba, queste sono i 5 modelli di scarpe da avere a settembre

fashion 25 agosto 2026

Tra punte decise, fiocchi romantici e tocchi rétro, piccola antologia delle it-shoe che dettano tendenza per la moda Autunno 2026

Di Valeria Boraldi

Chanel, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

“Hai un disperato bisogno di Chanel”, una celebre frase con cui ne Il Diavolo veste Prada Nigel - braccio destro di Miranda Priestley - si rivolge ad Andy Sachs, nuova assistente della temuta Direttrice di Runway, appena arrivata nel famoso fashion magazine. Eh sì, perché la scarpa giusta fa sempre la differenza. La nuova stagione è alle porte ed è tempo di riassortire la scarpiera con le novità della moda per l’Autunno 2026, dire arrivederci ad infradito e ciabattine in rafia e fare spazio ai modelli avvistati sulle passerelle, perfetti da sfoggiare a settembre e non solo. Tra décolletés a punta, sandali bow style, sabot, stivali e sneakers super comode, ecco i 5 modelli di scarpe must-have di questa stagione. Pump a punta, il passepartout dell’Autunno 2026

Dalle passerelle FW26: da sinistra Jil Sander; Louis Vuitton; Ferragamo - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Può mancare nel guardaroba un paio di décolletés a punta da indossare con facilità sotto diversi look? Certo che no. Le collezioni FW26 lo confermano con tanti modelli che aspettano solo di essere acquistati ed indossati. Monochrome o bicolor, in pelle o di vernice, purché siano a punta. Da Jil Sander le pump sono rosa cipria con macchie di colore borgogna. L’effetto è giocoso e sdrammatizza look back to office. Glossy e bordeaux quelle firmate Louis Vuitton, con maxi tacco effetto corno. Via al bicolore in casa Ferragamo, dove décolletés nere con inserto a V bianco sulla punta portano un tocco Nineties. I sabot con il tacco, un feticcio 4 stagioni

Dalle collezioni FW26: da sinistra Nina Ricci; Akris; Sarawong - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Si infilano in un batter d’occhio e garantiscono un’allure super stylish per tutto il tempo che ci serve. Anche in autunno. Sono i sabot con il tacco, mules dall’aria rétro perfette per accompagnare outfit eleganti, ma anche casual: lo stile è garantito. Quelli chiusi e a punta di Nina Ricci accolgono la stagione autunnale con un delicato pattern animalier, che dona vibe grintose al look: perfetti da indossare sotto abiti monochrome per la sera, ma anche mescolati in chiave massimalista con altre fantasie. Occhio però a non esagerare! Super glam e colorata la proposta di Akris: le mules open toe fucsia con maxi fiore sono ideali per accompagnare minidress e ogni look che richieda un fancy touch. Atmosfera bucolica anche da Sarawong, con petali in black leather. Bow sandals

Dalle sfilate FW26: da sinistra Zadig&Voltaire; Ermanno Scervino; Givenchy - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Dettaglio romantico per eccellenza, il fiocco. Per questo Autunno 2026 il bow style conquista le scarpe aperte, che diventano un’opzione stilosa da sfoggiare anche nella movida settembrina (e non solo). Silver mood per il modello di Zadig&Voltaire con fiocchetto sul davanti, super glam sotto miniabiti total white portati in modo scanzonato. Da Ermanno Scervino sandali neri vanno a braccetto con calze collant velate. Ventata di nero anche da Givenchy, dove le vibe si fanno più rock&roll con sandali corvini dal mega fiocco in pelle sulla fascetta, sotto bomberini sportivi e fuseaux in pizzo con bow all over. Gli stivali attillati second skin

Dalle passerelle FW26: da sinistra Chanel; Giorgio Armani; CFCL - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Gli stivali attillati con il tacco sono il nuovo must di stagione. Ve li ricordate ai piedi di David Bowie durante i concerti? Ora con la moda Autunno/Inverno 2026 tornano in passerella. Color menta e con punta bianca quelli di Chanel dal tacco largo. Cambio di palette da Giorgio Armani con stivaletti bassi in velluto bordeaux ricamati in punta, perfetti per mise dall’eleganza effortless tra tailleur ispirati all’Oriente o abiti che ne seguono lo stile. Eva Kant mood, invece, da CFCL, dove stivali neri e dall'effetto "cielo stellato" vestono come una calza, super chic con il loro kitten heel a contrasto. Fancy sneakers

Dalle collezioni FW26: da sinistra Miu Miu; Noir Kei Ninomiya; Cecilie Bahnsen - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight