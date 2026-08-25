Dalle passerelle al guardaroba, queste sono i 5 modelli di scarpe da avere a settembre

Chanel, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
“Hai un disperato bisogno di Chanel”, una celebre frase con cui ne Il Diavolo veste Prada Nigel - braccio destro di Miranda Priestley - si rivolge ad Andy Sachs, nuova assistente della temuta Direttrice di Runway, appena arrivata nel famoso fashion magazine. Eh sì, perché la scarpa giusta fa sempre la differenza. La nuova stagione è alle porte ed è tempo di riassortire la scarpiera con le novità della moda per l’Autunno 2026, dire arrivederci ad infradito e ciabattine in rafia e fare spazio ai modelli avvistati sulle passerelle, perfetti da sfoggiare a settembre e non solo. Tra décolletés a punta, sandali bow style, sabot, stivali e sneakers super comode, ecco i 5 modelli di scarpe must-have di questa stagione.
Pump a punta, il passepartout dell’Autunno 2026
Dalle passerelle FW26: da sinistra Jil Sander; Louis Vuitton; Ferragamo - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Può mancare nel guardaroba un paio di décolletés a punta da indossare con facilità sotto diversi look? Certo che no. Le collezioni FW26 lo confermano con tanti modelli che aspettano solo di essere acquistati ed indossati. Monochrome o bicolor, in pelle o di vernice, purché siano a punta. Da Jil Sander le pump sono rosa cipria con macchie di colore borgogna. L’effetto è giocoso e sdrammatizza look back to office. Glossy e bordeaux quelle firmate Louis Vuitton, con maxi tacco effetto corno. Via al bicolore in casa Ferragamo, dove décolletés nere con inserto a V bianco sulla punta portano un tocco Nineties.
I sabot con il tacco, un feticcio 4 stagioni
Dalle collezioni FW26: da sinistra Nina Ricci; Akris; Sarawong - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Si infilano in un batter d’occhio e garantiscono un’allure super stylish per tutto il tempo che ci serve. Anche in autunno. Sono i sabot con il tacco, mules dall’aria rétro perfette per accompagnare outfit eleganti, ma anche casual: lo stile è garantito. Quelli chiusi e a punta di Nina Ricci accolgono la stagione autunnale con un delicato pattern animalier, che dona vibe grintose al look: perfetti da indossare sotto abiti monochrome per la sera, ma anche mescolati in chiave massimalista con altre fantasie. Occhio però a non esagerare! Super glam e colorata la proposta di Akris: le mules open toe fucsia con maxi fiore sono ideali per accompagnare minidress e ogni look che richieda un fancy touch. Atmosfera bucolica anche da Sarawong, con petali in black leather.
Bow sandals
Dalle sfilate FW26: da sinistra Zadig&Voltaire; Ermanno Scervino; Givenchy - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Dettaglio romantico per eccellenza, il fiocco. Per questo Autunno 2026 il bow style conquista le scarpe aperte, che diventano un’opzione stilosa da sfoggiare anche nella movida settembrina (e non solo). Silver mood per il modello di Zadig&Voltaire con fiocchetto sul davanti, super glam sotto miniabiti total white portati in modo scanzonato. Da Ermanno Scervino sandali neri vanno a braccetto con calze collant velate. Ventata di nero anche da Givenchy, dove le vibe si fanno più rock&roll con sandali corvini dal mega fiocco in pelle sulla fascetta, sotto bomberini sportivi e fuseaux in pizzo con bow all over.
Gli stivali attillati second skin
Dalle passerelle FW26: da sinistra Chanel; Giorgio Armani; CFCL - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Gli stivali attillati con il tacco sono il nuovo must di stagione. Ve li ricordate ai piedi di David Bowie durante i concerti? Ora con la moda Autunno/Inverno 2026 tornano in passerella. Color menta e con punta bianca quelli di Chanel dal tacco largo. Cambio di palette da Giorgio Armani con stivaletti bassi in velluto bordeaux ricamati in punta, perfetti per mise dall’eleganza effortless tra tailleur ispirati all’Oriente o abiti che ne seguono lo stile. Eva Kant mood, invece, da CFCL, dove stivali neri e dall'effetto "cielo stellato" vestono come una calza, super chic con il loro kitten heel a contrasto.
Fancy sneakers
Dalle collezioni FW26: da sinistra Miu Miu; Noir Kei Ninomiya; Cecilie Bahnsen - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Con il trascorrere del tempo le scarpe da ginnastica sono passate dall’essere regine dello sportswear a diventare protagoniste anche degli everyday look, abbinate a mise casual chic, ma anche come elemento disruptive sotto capi dall’animo posh. Tela, tessuti tecnici o resistenti come pelle e camoscio matchano con texture eleganti e dettagli bijoux, assumendo un carattere sempre più fancy. Gold touch, suede beige e bande laterali con paillettes brillanti per le sneakers Miu Miu, ideali per regalare un tocco fancy ad outfit che mixano maglioncini a V, bermuda e parka.
Un giardino di rose fiorisce sul modello di Noir Kei Ninomiya, per un trionfo candy pink unito a dettagli, lacci e calzette in velluto rosso. Atmosfera balletcore da Cecilie Bahnsen con sneakers morbide dagli inserti silver e laces verde menta, che prendono il posto di ballerine in città.
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