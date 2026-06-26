Giochi di coppie (cromatiche), come indossare il color block e la moda bicolor quest’estate

Fendi, sfilata PE26 - Credits: Getty Images
C’è chi ama il bianco, chi adora il nero e chi preferisce usarli entrambi. La moda bicolor non è solo l’escamotage per chi non ama gli aut aut, ma anche la tendenza che declina il color block in chiave estrema: due colori, non uno di più, e il look è fatto! Le coppie di cromie sono le combo in cui le nuance si esaltano a vicenda, donando ai look energia e significato. Tra capi dalle vibe energiche e accessori grintosi, indossare due tonalità non è mai stato così cool. Dalle collezioni Primavera/Estate 2026, alcune idee di stile per vivere una summer season all'insegna del colore. Anzi, del doppio colore.
Styling bicolor, come creare un look color block
Completi, minidress, combo camicia e pantalone, ma non solo. L’abbinamento bicolore conquista ogni tipo di look. Per Fendi è un leitmotiv di sfilata: l’intera collezione è un rimando continuo di giochi di coppie (cromatiche) e accostamenti vivaci. Il duetto perfetto per questo periodo dell’anno? Rosa bubble gum + rosso ciliegia, come nell’ensemble blusa a manica corta + pantalone. Si passa alle tonalità dei gelati estivi con Alberta Ferretti, che con il suo abito corto bianco e arancione rinfresca la figura come un Solero assaporato d’estate. Abbinato a una bandana chiara e mocassini in suede dà vita a mise perfette per un pomeriggio a Portofino. Duetto di "non colori" da Calvin Klein, dove gli amici/nemici bianco e nero vanno a braccetto in un mix che unisce camicia candida dallo scollo a V e manica a tre quarti e pantaloni balloon neri, lunghi ed oversize. Un look sdrammatizzato da headscarf ed infradito di gomma.
Dalle sfilate PE26: da sinistra Fendi; Alberta Ferretti; Calvin Klein - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Borse bicolore
La tendenza bicolor pervade anche le it-bag che sulle passerelle della Primavera/Estate 2026 mostrano tutta la loro audacia cromatica. Alcuni esempi? Il bauletto firmato Ottolinger, che unisce un verde bosco brillante a una verniciata color panna. Ideale su mise chiare in cui la borsa è protagonista. Ai piedi? Friulane con il loro quid da preppy girl. Da GCDS una ventata sweet&candy con la borsa Comma, un trionfo di rosa pastello con dettagli gialli, tra catena e chiusura a dado con lettering logo in bella vista. Fresco, sbarazzino e pronto per essere portato a mano o a tracolla, questo accessorio è perfetto per illuminare canotta e shorts di jeans. Tonalità vitaminiche per Loewe, che rinfresca una pochette dalle linee curve e sinuose con il bianco e il giallo.
Dalle passerelle PE26: da sinistra Ottolinger; GCDS; Loewe - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Le scarpe bicolore, il vero feticcio di stagione
I colori si muovono in coppia anche sul fronte delle calzature. Si possono scegliere le infradito Chloé con tacco kitty color lavanda. La tomaia di raso rende omaggio all'ottanio, mentre una fascetta in jelly trasparente dona un fresco summer touch. Perfette sotto abiti al ginocchio total black per un effetto disruptive. Non si può scrivere di scarpe double couleur senza volgere lo sguardo a Rue Cambon, dove Mademoiselle Gabrielle dava forma alle sue emblematiche idee. Tra queste, le iconiche slingback Chanel dalla doppia cromia, che con Blazy sono diventate ancor più cult di quanto non lo fossero mai state. Tante le proposte cromatiche, come quella con punta avorio e rosso porpora, per un risultato che esalta l’essenza dei codici della maison. Sul podio tra le scarpe da cerimonia. Chi, invece, ama la comodità delle scarpe flat non può rinunciare al match azzurro e nero che Kiko Kostadinov porta nei suoi stivaletti alla schiava ispirati al balletcore. Da abbinare ad abiti dai tessuti impalpabili o caftani che vestono sia il giorno sia la sera.
Dalle collezioni PE26: da sinistra Chloé; Chanel; Kiko Kostadinov - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
E se anche il cappello fosse in due colori?
Proteggersi dal sole con un tocco di colore, perché non due? C’è il classico panama in paglia - luminoso nella tonalità coloniale - che risalta grazie a fascia e dettagli marrone scuro. Il modello di TWP sembra fatto ad hoc per capeggiare su tute in denim. Se volete sentirvi vere e proprie Lady, ecco il modello scenografico firmato Haute Mode Hirata, dove il nero trionfa, illuminato da una profilatura beige chiaro. Il tocco in più? La falda larga si muove sinuosa come le onde. Ideale per accompagnare black dress scultorei e outfit dall’eleganza sofisticata. Si respira aria campestre, invece, con le creazioni di Daniela Gregis, tra cui spicca un cappellino da pescatore black&pink che avvolge il capo con morbidezza, sposandosi bene con abiti dalla stessa palette materica e cromatica. Ideale per una passeggiata in campagna quando il sole scotta.
Dalle sfilate PE26: da sinistra TWP; Haute Mode Hirata; Daniela Gregis - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Bijoux dalle doppie sfumature
I gioielli regalano tocchi di luce e quando sposano nuance pastello o colori vivaci danno un twist in più. Gli orecchini di PatBo evidenziano il volto con due maxi pietre, una rosa e l’altra viola, in un match che si adagia perfettamente su una base argentea. Ideali per dare un tocco glam ai look casual che mixano camicia e minigonne di jeans o per accompagnare minidress eleganti. Jean Paul Gaultier punta sulla lavorazione torchon per la collana arrotolata su se stessa che esalta il décolleté grazie al maxi ciondolo in giada intarsiato. Ideale per spiccare su capi total white. L’atmosfera bizantina conquista i bangle di Elie Saab, dove un rosso intenso risalta accostato a profili e dettagli dorati. Nasce così un ensemble adatto ad arricchire i look più ricercati.
Dalle passerelle PE26: da sinistra PatBo; Jean Paul Gautier; Elie Saab - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight