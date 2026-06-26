Giochi di coppie (cromatiche), come indossare il color block e la moda bicolor quest’estate

C’è chi ama il bianco, chi adora il nero e chi preferisce usarli entrambi. La moda bicolor non è solo l’escamotage per chi non ama gli aut aut, ma anche la tendenza che declina il color block in chiave estrema: due colori, non uno di più, e il look è fatto! Le coppie di cromie sono le combo in cui le nuance si esaltano a vicenda, donando ai look energia e significato. Tra capi dalle vibe energiche e accessori grintosi, indossare due tonalità non è mai stato così cool. Dalle collezioni Primavera/Estate 2026, alcune idee di stile per vivere una summer season all'insegna del colore. Anzi, del doppio colore.

Styling bicolor, come creare un look color block

Completi, minidress, combo camicia e pantalone, ma non solo. L’abbinamento bicolore conquista ogni tipo di look. Per Fendi è un leitmotiv di sfilata: l’intera collezione è un rimando continuo di giochi di coppie (cromatiche) e accostamenti vivaci. Il duetto perfetto per questo periodo dell’anno? Rosa bubble gum + rosso ciliegia, come nell’ensemble blusa a manica corta + pantalone. Si passa alle tonalità dei gelati estivi con Alberta Ferretti, che con il suo abito corto bianco e arancione rinfresca la figura come un Solero assaporato d’estate. Abbinato a una bandana chiara e mocassini in suede dà vita a mise perfette per un pomeriggio a Portofino. Duetto di "non colori" da Calvin Klein, dove gli amici/nemici bianco e nero vanno a braccetto in un mix che unisce camicia candida dallo scollo a V e manica a tre quarti e pantaloni balloon neri, lunghi ed oversize. Un look sdrammatizzato da headscarf ed infradito di gomma.