Tra cielo e sabbia, questa è la combo cromatica che porta i colori dell’estate nel guardaroba d’autunno

fashion 20 agosto 2026

Bastano due nuance per traghettare bellezza, relax e benessere estivi nelle nuove mise di stagione, ecco le ispirazioni per vestire di beige e d’azzurro

Di Valeria Boraldi

Zimmermann, sfilata FW26 - Credits: Getty Images

Kandinsky, pittore russo, ci aveva visto lungo quando nel su celebre dipinto Dama a Mosca veste la protagonista con un abito beige chiaro e la circonda di un azzurro intenso simbolo della forza dello spirito. Un quadro che per il pittore è un omaggio alla sua terra, ma che, nel tempo, si dimostra - come altri suoi capolavori - un’opera avanguardista nell'uso dei colori. Come sappiamo, il mondo della moda da sempre si ispira a quello dell’arte. Azzurro cielo e color sabbia, un abbinamento sofisticato e sobrio che sussurra sensazioni di comfort. Il light blue - nelle sue gradazioni dalle diverse intensità - ci avvolge con il suo potere rilassante, mentre il beige, anch’esso pronto a vestirci con toni differenti, si guadagna un posto nel panorama delle nuance sobrie da usare come collante in look formali ed informali. Colori che riempiono di vita e scaldano come la sabbia sotto il sole. Un mix di sfumature che - insieme - danno vita a un nuovo concetto di palette neutra. I nuovi capispalla d’autunno di beige e d’azzurro

Dalle passerelle FW26: da sinistra Etro; Pierre Cardin; Ulla Johnson - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

I nuovi capispalla di stagione puntano sulla combo cromatica sky&sand. Alcuni esempi? Da Etro si respira il mood alla Lawrence d’Arabia con l’abbinamento gilet beige in pelle dalle tasche iper funzionali e camicia azzurro chiaro a righe bianche. Il tocco iper femminile? Un corsetto nero che evidenzia il busto. Un mantello da indossare quando arriva il fresco, come quello firmato Pierre Cardin, avvolge la figura unendo le tonalità più intense della sabbia con quelle energiche del cielo bluette pre notte fonda. Ideale per vestire capi attillati, ma anche perfetto su mise total white informali. Mini coat doppiopetto e bicolor per Ulla Johnson, super fashion sopra ad abiti corti sottoveste. Nascono così giochi di texture e volumi dall’allure super cool, perfetti per la nightlife autunnale. Giacca e pantalone tra cielo e terra

Dalle collezioni FW26: da sinistra Chloé; Custo Barcelona; Onitsuka Tiger - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Maxi blazer, camicie, jeans, tailleur… le mise che strizzano l’occhio al guardaroba di lui si confermano protagoniste dei guardaroba chic delle fashioniste, pronte ad impadronirsi del duo azzurro e beige per un Autunno 2026 super glam. Da Chloé le vibe anni ‘70 avvolgono la figura tra giacca oversize color sabbia, camicia con fiocco dalla stampa a quadri nella “it combo” e pantaloni di pelle bluette che si fondono con stivali al ginocchio. Party mood da Custo Barcelona, dove lo stile è più girly, ma i pantaloni mantengono il leading role nell’outfit. Office mood da Onitsuka Tiger, che unisce un completo azzurro cielo dal taglio sartoriale a una blusa beige arricchita da ruche svolazzanti. Il tocco Barbie? Un nastrino rosa pronto ad allacciare la camicetta. Per un back to office celestiale. Longdress celeste e sabbia

Dalle sfilate FW26: da sinistra Laura Biagiotti; Nina Ricci; Moschino - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Da Laura Biagiotti l'incontro tra azzurro cielo e beige prende forma in un abito lungo dall'allure eterea. La silhouette richiama lo slip dress, mentre il gioco di stratificazioni sovrappone una sottoveste color carne a un abito in organza ricamato con perline e cristalli celeste ghiaccio. L'abbinamento cambia registro da Nina Ricci, dove il morbido abito lungo accosta una stampa animalier nei toni del beige a pois bianchi su fondo azzurro, creando un mix di texture e motivi. Da Moschino, infine, la palette si traduce in un linguaggio grafico. L'abito ladylike è animato da una stampa a quadri nei toni del celeste e del sabbia, mentre pannelli foulard sostituiscono le maniche, aggiungendo movimento e leggerezza. Tra tagli corti e long skirt

Dalle passerelle FW26: da sinistra Anteprima; Zimmermann; Christian Dior - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Celeste e sabbia accompagnano il passaggio all'autunno con una leggerezza che non rinuncia al carattere. Una palette morbida che trova nella gonna uno dei suoi interpreti più convincenti. Da Anteprima, casacca senza maniche e skirt sembrano fondersi in un unico capo, attraversato da sfumature che ricordano il cielo al tramonto. Il dolcevita trasparente aggiunge un accento balletcore e amplifica il gioco di texture. Zimmermann punta, invece, sul preppy. La gonna lunga con balze a righe azzurre e beige incontra un maglione oversize con scollo a V e stemma college: un look che aggiorna i codici dell'Ivy League. Da Christian Dior, infine, la silhouette si accorcia. La giacca celeste polvere e la minigonna color sabbia che vira al pink nude dialogano in un ensemble luminoso ed essenziale. I dettagli fanno la differenza

Dalle collezioni FW26: da sinistra Tory Burch; Patou; Marni - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Non sempre dominano il look: celeste e sabbia spesso emergono nei dettagli, dimostrando come bastino pochi accenti cromatici per definire un insieme. Da Tory Burch, il colletto e i polsini di una camicia azzurra affiorano sotto un maglione beige melange. Da Patou, un cardigan celeste a trecce illumina una giacca sabbia dal taglio essenziale. Da Marni, infine, è il profilo azzurro di una midi skirt a trasformare la palette in un segno grafico. Gli accessori dell’autunno 2026 tra spicchi di cielo e granelli di sabbia

Dalle sfilate FW26: da sinistra Sportmax; Sarawong; Luisa Beccaria - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight