Grande Fratello Vip 9, Jonathan Kashanian contro Andreas Muller: "Mi ha dato dell'acida"

La settima puntata del Grande Fratello Vip 9 inizia con un confronto-scontro tra Jonathan Kashanian e Andreas Muller. Jonathan racconta in diretta che il rapporto con Andreas è cambiato rispetto all'inizio del reality: "Non mi rivolge la parola da quasi una settimana. Si è rivolto a me dandomi dell'acida al femminile ". "Tu sei il più falso di tutti", controbatte Andreas.

Nel corso della discussione, Jonathan dice di aver sentito nella Casa Andreas usare un termine dispregiativo per indicare una persona omosessuale, pur non usandolo nei suoi confronti. A questo punto, nel tentativo di spiegare quanto successo, interviene anche Marina La Rosa, che dice: "Andreas solo ha raccontato di essere stato insultato più volte sui social, sia per le sue bambine sia perché alcune persone lo hanno additato come omosessuale usando quel termine". "Ho solo riportato i commenti che c'erano scritti sotto i miei post sui social", aggiunge Andreas.



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