Nella sesta puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda venerdì 2 ottobre, Ilary Blasi comunica al pubblico e ai concorrenti l'esito del televoto, frutto delle nomination della scorsa puntata di lunedì 28 settembre.

Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi sono i Vip che sono stati nominati. I primi a salvarsi sono Marina La Rosa e Alex Belli; restano quindi in attesa di sapere il loro destino Giancarlo Danto e Alessandro Varsi.