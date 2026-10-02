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Grande Fratello VIP
IL VERDETTO03 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, il risultato del televoto del 2 ottobre

Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda venerdì 2 ottobre, la conduttrice Ilary Blasi comunica l'esito del televoto
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Nella sesta puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda venerdì 2 ottobre, Ilary Blasi comunica al pubblico e ai concorrenti l'esito del televoto, frutto delle nomination della scorsa puntata di lunedì 28 settembre.

Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi sono i Vip che sono stati nominati. I primi a salvarsi sono Marina La Rosa e Alex Belli; restano quindi in attesa di sapere il loro destino Giancarlo Danto e Alessandro Varsi.

Gianmarco Danto
Gianmarco Danto

Successivamente, Ilary Blasi svela il verdetto definitivo, dicendo chi è il vip meno votato e quindi il prossimo candidato alla prossima eliminazione. Tra Danto e Varsi, il vip meno votato dal pubblico risulta essere Danto.

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