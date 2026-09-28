La quinta puntata del Grande Fratello Vip 9 , in onda lunedì 28 settembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto . Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi sono in nomination al Grande Fratello Vip 9

Jonathan Kashanian è il preferito della Casa e, insieme a Andreas Muller e Megan Ria, conquista l'immunità. Tutti gli altri concorrenti si posizionano sulla graticola, dove sono presenti tredici caselle, una per ciascun Vip non immune. Solo sei caselle sono gold e chi ci sale sopra ha la possibilità di evitare di essere nominato.

Sulle caselle gold ci finiscono Federica Morello, Carmen Di Pietro, Marina La rosa, Valeria Marini, Guendalina Tavassi e Piera Meloni. La decisione finale spetta ai tre preferiti: conquistano l'immunità Valeria, Federica e Guendalina.

I dieci concorrenti nominabili vanno nella Mistery per le nomination palesi. Gli immuni possono scegliere chi mandare al televoto in modo palese o nel segreto del confessionale.

Al televoto finiscono Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

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