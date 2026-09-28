Nel videomessaggio, la mamma si rivolge ad Andreas: " Sei un figlio speciale , per tutta la famiglia e per tuo fratello. Hai esaudito i sogni che aveva anche lui. Vedervi così uniti per noi è una grande gioia". Poi prende la parola Daniel: "Anche se siamo lontani, io sto sempre vicino a te, fratello mio. Quando tornerai a casa ti abbraccerò fortissimo".

Da adolescente il ballerino considerava la danza un'attività "da femmine", ma le insistenze della madre, che voleva regalare un momento di felicità al figlio maggiore, lo portano alla prima lezione. Da lì lascia il calcio e comincia a esibirsi insieme al fratello, che poi lo spinge a tentare la strada di Amici. Andreas vince il talent, dedica la coppa a Daniel e prosegue come professionista nello stesso programma e in diverse tournée, per poi rallentare e dare priorità alla famiglia. Dalla relazione con Veronica Peparini nascono due figlie.

Il concorrente si commuove nel rivederle nella clip che racconta la sua storia: "Purtroppo il colpo basso è stato rivedere le faccette di quelle due". Poi racconta cosa ha significato Daniel per lui: "Ogni scelta avvenuta dopo che mi sono avvicinato a mio fratello è stata sempre più importante e ha costruito quello che oggi è Andreas e tutto quello che ho. L'angelo è stato lui, non so che vita avrei fatto", racconta parlando del fratello, nato con la meningite.

Poi la madre entra nella Nuvola e abbraccia il figlio: "Finché io ci sarò, non sarà mai solo. Non ho mai voluto abbandonarli nel momento del bisogno", dichiara il concorrente. Rosa lo rassicura sul fratello: "Daniel è davanti alla tv e guarda 24 ore su 24 il canale".