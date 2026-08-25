Veronica Peparini e Andreas Muller, l'estate con le gemelline Penelope e Ginevra

Veronica Peparini condivide sui social alcune immagini delle vacanze trascorse al mare insieme ad Andreas Muller , alle loro gemelline Penelope e Ginevra , nate il 18 marzo 2024 e alla figlia quattordicenne Olivia , frutto dell'amore tra la coreografa e l'ex marito Fabrizio Prolli . "Un po' d' estate prima di ricominciare", scrive Veronica Peparini su Instagram, a corredo di una serie di foto scattate in riva al mare. Quindi, aggiunge: "Famiglia. In realtà parte di famiglia". La coreografa, 55 anni, è mamma anche di Daniele , il primogenito avuto insieme a Fabrizio Prolli nel dicembre 2007. A marzo, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno festeggiato il secondo compleanno delle figlie Penelope e Ginevra . "Inizio con il dire che io ero appagata a figli, innamorata dei miei due grandi e quindi mai avrei pensato di poter amare ancora così tanto e di essere così fortunata ad avervi - aveva scritto la coreografa in quell'occasione, tornando anche sulle difficoltà affrontate durante la gravidanza -. Ne abbiamo passate tante insieme ed eravate ancora in pancia, ma ce l'abbiamo sempre fatta".



Ospiti a Verissimo, Veronica Peparini, 55 anni, e Andreas Muller, 30 anni, avevano parlato delle loro storia d'amore, soffermandosi anche sulle critiche subite a causa della loro differenza di età. "Ancora oggi c'è il commentino cattivo, però chi se ne importa. Noi abbiamo pensato sempre a noi e a quello che ci faceva stare bene, com'è giusto che sia. Tante persone ci hanno sostenuti, anche ad Amici ci hanno sostenuti e questa è una grande forza. Quindi chi se ne importa di quei pochi che dicono cattiverie", aveva dichiarato la coreografa.



Il ballerino aveva poi aggiunto: "Capisco che sia facile giudicare una storia come se fosse un film che vedi sui social. Capisco anche che non si può piacere a tutti. Però quando hai dalla tua parte la famiglia - i genitori, i figli -, ti senti completo, tutto il resto è un contorno. Chi ti apprezza bene, chi non ti apprezza amen".