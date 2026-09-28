Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 28 settembre, il risultato del televoto decreta il concorrente che dovrà lasciare la Casa. Si sfidano Giancarlo Danto, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia.
I primi a salvarsi sono Carmen Di Pietro e Federica Morello. Rimangono nella Casa anche Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi.
Ilary Blasi comunica l'esito del televoto: Michelle Masullo è la prima eliminata di questa edizione del Grande Fratello Vip. "Sono molto fatalista", aveva commentato poco prima del verdetto la concorrente. Per lei una sola possibilità per ritornare in gioco: il biglietto che ha pescato la farà ritornare nella Casa?
Michelle entra in studio e scopre il contenuto del biglietto, ma la sua eliminazione è definitiva e non potrà tornare nella Casa.