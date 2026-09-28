I primi a salvarsi sono Carmen Di Pietro e Federica Morello. Rimangono nella Casa anche Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi.

Ilary Blasi comunica l'esito del televoto: Michelle Masullo è la prima eliminata di questa edizione del Grande Fratello Vip. "Sono molto fatalista", aveva commentato poco prima del verdetto la concorrente. Per lei una sola possibilità per ritornare in gioco: il biglietto che ha pescato la farà ritornare nella Casa?

Michelle entra in studio e scopre il contenuto del biglietto, ma la sua eliminazione è definitiva e non potrà tornare nella Casa.

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