Lunedì 28 settembre , in prima serata su Canale 5, va in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 9 . Dalla prima eliminazione alla sorpresa per Andreas Müller, ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Ilary Blasi annuncia che nel corso della puntata ci sarà la prima eliminazione di questa edizione. Tra i concorrenti al televoto ci sono Carmen e Danto , il cui avvicinamento non convince il resto degli inquilini. Tra di loro, però, è anche scoppiata una lite.

La conduttrice legge il primo verdetto del televoto: i primi due Vip a salvarsi sono Carmen Di Pietro e Federica Morello. Michelle, Roncaccia, Varsi e Danto sono ancora a rischio. Proprio tra loro, dopo le nomination della scorsa puntata, è nata una polemica. Rimangono in gioco anche Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi.

Il Vip che deve abbandonare la Casa è Michelle Masullo.

Il focus si sposta sullo scontro tra Marina La Rosa e Alex Belli, che durante gli ultimi giorni non si sono risparmiati critiche e frecciatine. Marina non riesce ad andare d'accordo neanche con Jonathan Kashanian.

Andreas Müller riabbraccia la mamma