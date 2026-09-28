Lunedì 28 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 9. Dalla prima eliminazione alla sorpresa per Andreas Müller, ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.
Ilary Blasi annuncia che nel corso della puntata ci sarà la prima eliminazione di questa edizione. Tra i concorrenti al televoto ci sono Carmen e Danto, il cui avvicinamento non convince il resto degli inquilini. Tra di loro, però, è anche scoppiata una lite.
La conduttrice legge il primo verdetto del televoto: i primi due Vip a salvarsi sono Carmen Di Pietro e Federica Morello. Michelle, Roncaccia, Varsi e Danto sono ancora a rischio. Proprio tra loro, dopo le nomination della scorsa puntata, è nata una polemica. Rimangono in gioco anche Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi.
Il Vip che deve abbandonare la Casa è Michelle Masullo.
Il focus si sposta sullo scontro tra Marina La Rosa e Alex Belli, che durante gli ultimi giorni non si sono risparmiati critiche e frecciatine. Marina non riesce ad andare d'accordo neanche con Jonathan Kashanian.
Per Andreas Müller arriva una sorpresa: ad attenderlo c'è la mamma Rosa. Il ballerino racconta la storia di suo fratello Daniel e di come lo abbia spinto ad intraprendere la carriera della danza.
È il momento dell'esibizione di Valeria Marini e Moreno Morello sulle note di Money, Money. Il pubblico li promuove e i concorrenti hanno così il budget per la spesa.
Poi Ilary Blasi legge il comunicato con la decisione definitiva del Grande Fratello sull'abbandono di Simone Annicchiarico: la squalifica è definitiva e non potrà tornare nella Casa.
In studio entra Michelle Masullo per aprire la sua lettera e scoprire se può tornare, ma la sua eliminazione è confermata.
In attesa delle nomination, i concorrenti scelgono gli immuni: Andreas Muller, Megan Ria e Jonathan Kashanian, i preferiti della Casa, salvano Valeria Marini, Federica Morello e Guendalina Tavassi.
Piera Meloni affronta i sensi di colpa e i dubbi nei confronti del fidanzato Gianmarco che la aspetta fuori dalla Casa. Poi chiarisce quello che prova per Roncaccia: "Non ho nessun interesse per Alessandro".
I Vip non immuni si recano nella Mistery Room per le nomination palesi. Subito dopo Carmen Di Pietro e Alessandro Varsi vanno in passerella per rispondere correttamente a delle domande di cultura generale. In palio ci sono i materassi.
Alex Belli va in confessionale e si commuove quando vede un video sul figlio Gabriel, che ha compiuto 6 mesi.
Dopo le nomination degli immuni, Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi vanno al televoto.