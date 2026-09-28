Marina La Rosa e Alex Belli ai ferri corti: si sono osservati, studiati e hanno deciso di sfidarsi a viso aperto. Battute taglienti e frecciate pungenti: chi avrà la meglio? Stasera il confronto.



Andreas Müller, il suo amore per la danza nasce da un sogno che ha realizzato anche per suo fratello Daniel. Stasera il suo toccante racconto e un abbraccio inatteso, quello della sua mamma.



La crisi di Piera Meloni, lacrime e dubbi sulla sua storia d’amore. Che ruolo ha Alessandro Roncaccia in questo suo momento?



Esibizione stellare: la sopravvivenza della Casa è nelle mani e nella voce della diva Valeria Marini. Stasera si esibirà con Moreno Morello per salvare il budget della spesa. Ci riusciranno? La parola al pubblico social.



La prima eliminazione di questa edizione. Chi lascerà la Casa tra Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Michelle Masullo?

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