Grande Fratello Vip 9, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sempre più vicini

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sono sempre più vicini dentro la Casa del Grande Fratello. Fuori dalla Casa, però, la concorrente ha un fidanzato che avrebbe annunciato di essere pronto a lasciarla nel caso in cui lei dovesse innamorarsi di un altro uomo.

Fin dai primi giorni della sua permanenza nella Casa, Piera ha reso pubblica la propria relazione sentimentale, ma la concorrente ha scelto di vivere l'esperienza senza porsi limiti, aprendosi con gli altri inquilini e sviluppando un'intesa particolare con Roncaccia. Durante la settimana, parlando della sua situazione sentimentale, Piera aveva dichiarato: "Essere fidanzata durante queste esperienze è complicato".