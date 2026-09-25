Grande Fratello Vip 9, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sempre più vicini

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sono sempre più vicini dentro la Casa del Grande Fratello. Fuori dalla Casa, però, la concorrente ha un fidanzato che avrebbe annunciato di essere pronto a lasciarla nel caso in cui lei dovesse innamorarsi di un altro uomo.
Fin dai primi giorni della sua permanenza nella Casa, Piera ha reso pubblica la propria relazione sentimentale, ma la concorrente ha scelto di vivere l'esperienza senza porsi limiti, aprendosi con gli altri inquilini e sviluppando un'intesa particolare con Roncaccia. Durante la settimana, parlando della sua situazione sentimentale, Piera aveva dichiarato: "Essere fidanzata durante queste esperienze è complicato".
Ilary Blasi chiama in confessionale Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian, dopo aver mandato in onda un filmato che mostra l'attrazione reciproca tra Piera e Roncaccia e i dubbi della concorrente sul proprio comportamento nei confronti del fidanzato. Guendalina è spiazzata, mentre Jonathan racconta un episodio di crisi notturna vissuto da Piera, spiegando che la sua paura riguarderebbe più il giudizio altrui che un reale tradimento.
Secondo Guendalina, Piera cederà al fascino di Roncaccia; per Jonathan, invece, la concorrente aspetterà un confronto diretto con il fidanzato prima di sbilanciarsi.