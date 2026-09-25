Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Grande Fratello VIP
COPPIE25 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sempre più vicini

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip: Ilary Blasi manda Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian in confessionale per fare chiarezza
Condividi:

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sono sempre più vicini dentro la Casa del Grande Fratello. Fuori dalla Casa, però, la concorrente ha un fidanzato che avrebbe annunciato di essere pronto a lasciarla nel caso in cui lei dovesse innamorarsi di un altro uomo.

Fin dai primi giorni della sua permanenza nella Casa, Piera ha reso pubblica la propria relazione sentimentale, ma la concorrente ha scelto di vivere l'esperienza senza porsi limiti, aprendosi con gli altri inquilini e sviluppando un'intesa particolare con Roncaccia. Durante la settimana, parlando della sua situazione sentimentale, Piera aveva dichiarato: "Essere fidanzata durante queste esperienze è complicato".

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia
Piera Meloni e Alessandro Roncaccia

Ilary Blasi chiama in confessionale Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian, dopo aver mandato in onda un filmato che mostra l'attrazione reciproca tra Piera e Roncaccia e i dubbi della concorrente sul proprio comportamento nei confronti del fidanzato. Guendalina è spiazzata, mentre Jonathan racconta un episodio di crisi notturna vissuto da Piera, spiegando che la sua paura riguarderebbe più il giudizio altrui che un reale tradimento.

Secondo Guendalina, Piera cederà al fascino di Roncaccia; per Jonathan, invece, la concorrente aspetterà un confronto diretto con il fidanzato prima di sbilanciarsi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche