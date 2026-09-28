Grande Fratello Vip 9, Piera Meloni in lacrime per il fidanzato Gianmarco: "Mi sento malissimo"

Parlando del fidanzato, dichiara: "È un ragazzo meraviglioso e posso solo immaginare come lui si possa sentire in questo momento". Poi ricorda: "Quello che mi ha fatto innamorare di lui è un senso di stabilità e di porto sicuro che non ho mai vissuto nelle altre relazioni che ho avuto. Prima di entrare eravamo entrambi preoccupati".

"Io in questi giorni sono stata molto in pensiero e sto abbastanza male". Al Grande Fratello 9 , Piera Meloni scoppia in lacrime per i sensi di colpa nei confronti del fidanzato Gianmarco , che la sta aspettando fuori dalla Casa. Nelle settimane di convivenza, si è avvicinata ad Alessandro Roncaccia .

Piera Meloni parla quindi del rapporto con Alessandro Roncaccia: "È un bellissimo ragazzo ed è molto più interessante di quello che sembra perché mi trovo molto bene a parlare con lui". La concorrente chiarisce: "In questo momento sono un po' destabilizzata perché devo capire cosa provo dentro di me, ma non per Alessandro, perché per lui non provo nulla in questo momento. Ho talmente tanti pensieri e tante emozioni per la persona che ho fuori che non ho nessun interesse per Alessandro".

La concorrente ammette: "Mi sto rendendo conto che avevo delle domande a cui non volevo dare risposta per paura di far soffrire un'altra persona".

Roncaccia la raggiunge e la trova in lacrime. "Mi sento malissimo per questa cosa", dice lei. Roncaccia prova a consolarla: "Sto male a vederti così", e spiega: "Lei aveva già dei sentimenti contrastanti riguardo questa relazione, indipendentemente da me".

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