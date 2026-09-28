Al Grande Fratello Vip 9, Alex Belli si commuove in confessionale davanti alle immagini del figlio Gabriel, che compie sei mesi.
Le immagini mostrano il piccolo alle prese con la prima pappa, il momento dello svezzamento, e con i giochi insieme alla mamma Delia Duran, compagna dell'attore.
Il concorrente si commuove: "Sapevo che entrando qui dentro mi sarei perso cose che non torneranno più. Sappiate, Delia e Gabriel, che io vi voglio un bene nell'anima e che papà è lì con il cuore con voi. Vi amo".