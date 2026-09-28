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LO SCONTRO29 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9, Alex Belli si commuove per i sei mesi del figlio Gabriel

Ilary Blasi mostra ad Alex Belli il video della prima pappa di Gabriel con Delia Duran: "Papà è lì con il cuore con voi"
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Al Grande Fratello Vip 9, Alex Belli si commuove in confessionale davanti alle immagini del figlio Gabriel, che compie sei mesi.

Le immagini mostrano il piccolo alle prese con la prima pappa, il momento dello svezzamento, e con i giochi insieme alla mamma Delia Duran, compagna dell'attore.

Alex Belli
Alex Belli

Il concorrente si commuove: "Sapevo che entrando qui dentro mi sarei perso cose che non torneranno più. Sappiate, Delia e Gabriel, che io vi voglio un bene nell'anima e che papà è lì con il cuore con voi. Vi amo".

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