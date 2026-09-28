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LA DECISIONE28 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9, Simone Annicchiarico non rientra: la decisione è definitiva

Dopo l'uscita di Simone Annicchiarico di giovedì 24 settembre, Ilary Blasi legge la decisione definitiva del Grande Fratello: "Chi pronuncia le frasi che ha pronunciato Simone è squalificato senza appello"
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Al Grande Fratello Vip 9, Ilary Blasi legge in studio il comunicato con cui il programma chiude il caso di Simone Annicchiarico: la squalifica è confermata e il concorrente non potrà rientrare in Casa.

La decisione arriva dopo che lo stesso Annicchiarico aveva chiesto una seconda opportunità per poter tornare nella Casa, dopo la frase proibita pronunciata durante la sua permanenza nel gioco.

Ilary Blasi legge il comunicato su Simone Annicchiarico
Ilary Blasi legge il comunicato su Simone Annicchiarico

Nel comunicato, il Grande Fratello annuncia: "Abbiamo molto apprezzato il pentimento di Simone e le sue scuse sincere durante la scorsa puntata". Subito dopo, però, la produzione spiega: "Il Grande Fratello ha analizzato nel dettaglio il regolamento, ma ci sono delle regole e dei precedenti che non ammettono eccezioni e chi pronuncia le frasi che ha pronunciato Simone è squalificato senza appello".

Ilary Blasi continua con la lettura del comunicato: "Prendiamo atto della partecipazione del pubblico e delle dimostrazioni di affetto e di amicizia nei suoi confronti e soprattutto auguriamo a Simone il meglio, ma non potrà rientrare in Casa".

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