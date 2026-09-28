Grande Fratello Vip 9, Simone Annicchiarico non rientra: la decisione è definitiva

Al Grande Fratello Vip 9, Ilary Blasi legge in studio il comunicato con cui il programma chiude il caso di Simone Annicchiarico: la squalifica è confermata e il concorrente non potrà rientrare in Casa.
La decisione arriva dopo che lo stesso Annicchiarico aveva chiesto una seconda opportunità per poter tornare nella Casa, dopo la frase proibita pronunciata durante la sua permanenza nel gioco.
Nel comunicato, il Grande Fratello annuncia: "Abbiamo molto apprezzato il pentimento di Simone e le sue scuse sincere durante la scorsa puntata". Subito dopo, però, la produzione spiega: "Il Grande Fratello ha analizzato nel dettaglio il regolamento, ma ci sono delle regole e dei precedenti che non ammettono eccezioni e chi pronuncia le frasi che ha pronunciato Simone è squalificato senza appello".
Ilary Blasi continua con la lettura del comunicato: "Prendiamo atto della partecipazione del pubblico e delle dimostrazioni di affetto e di amicizia nei suoi confronti e soprattutto auguriamo a Simone il meglio, ma non potrà rientrare in Casa".