Grande Fratello Vip 9, Simone Annicchiarico non rientra: la decisione è definitiva

Al Grande Fratello Vip 9 , Ilary Blasi legge in studio il comunicato con cui il programma chiude il caso di Simone Annicchiarico : la squalifica è confermata e il concorrente non potrà rientrare in Casa.

Nel comunicato, il Grande Fratello annuncia: "Abbiamo molto apprezzato il pentimento di Simone e le sue scuse sincere durante la scorsa puntata". Subito dopo, però, la produzione spiega: "Il Grande Fratello ha analizzato nel dettaglio il regolamento, ma ci sono delle regole e dei precedenti che non ammettono eccezioni e chi pronuncia le frasi che ha pronunciato Simone è squalificato senza appello".

Ilary Blasi continua con la lettura del comunicato: "Prendiamo atto della partecipazione del pubblico e delle dimostrazioni di affetto e di amicizia nei suoi confronti e soprattutto auguriamo a Simone il meglio, ma non potrà rientrare in Casa".

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