La sesta puntata del Grande Fratello Vip 9 , in onda venerdì 2 ottobre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto . Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello sono in nomination

Jonathan Kashanian è il preferito della Casa e, insieme a Giulia Provvedi e Megan Ria, conquista l'immunità. Danto, avendo perso il televoto della puntata, è già il prossimo candidato alla prossima eliminazione.

I concorrenti nominabili vanno nella Mystery Room per le nomination palesi. Gli immuni votano nel segreto del confessionale.

Al televoto finiscono Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione.

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