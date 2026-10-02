Venerdì 2 ottobre , in prima serata su Canale 5, va in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip 9 . Dalle sorprese per Piera Meloni e Guendalina Tavassi all'esito del televoto, ecco cosa sta succedendo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Ilary Blasi inizia la puntata coinvolgendo Guendalina Tavassi e Federica Morello. Tra le due ci sono stati diversi scontri durante la settimana. Durante la settimana, Guendalina e Jonathan Karshanian hanno parlato del naso di Federica, sostenendo che avrebbe potuto ricorrere alla chirurgia estetica. Il fatto di averne parlato in sua assenza, ha però fatto innervorsire Federica. In diretta, arriva il confronto.

Nel corso della puntata, i concorrenti si esibiranno in piscina. Ma durante le prove sono nate alcune gelosie. In attesa di scoprire la performance, Ilary legge la busta con il primo verdetto del televoto. Marina La Rosa e Alex Belli si salvano, mentre Giancarlo Danto e Alessandro Varsi sono ancora a rischio.

Alex e Marina, dopo aver ottenuto il supporto del pubblico, sono chiamati a confrontarsi in un nuovo faccia a faccia.

Guendalina Tavassi abbraccia la figlia Chloe