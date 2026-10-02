Venerdì 2 ottobre, in prima serata su Canale 5, va in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip 9. Dalle sorprese per Piera Meloni e Guendalina Tavassi all'esito del televoto, ecco cosa sta succedendo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.
Ilary Blasi inizia la puntata coinvolgendo Guendalina Tavassi e Federica Morello. Tra le due ci sono stati diversi scontri durante la settimana. Durante la settimana, Guendalina e Jonathan Karshanian hanno parlato del naso di Federica, sostenendo che avrebbe potuto ricorrere alla chirurgia estetica. Il fatto di averne parlato in sua assenza, ha però fatto innervorsire Federica. In diretta, arriva il confronto.
Nel corso della puntata, i concorrenti si esibiranno in piscina. Ma durante le prove sono nate alcune gelosie. In attesa di scoprire la performance, Ilary legge la busta con il primo verdetto del televoto. Marina La Rosa e Alex Belli si salvano, mentre Giancarlo Danto e Alessandro Varsi sono ancora a rischio.
Alex e Marina, dopo aver ottenuto il supporto del pubblico, sono chiamati a confrontarsi in un nuovo faccia a faccia.
Fuori dalla Casa, ad aspettare Guendalina Tavassi c'è la figlia Chloe. La concorrente entra nella Mistery Room per raccontare che oggi è il tredicesimo compleanno di Chloe e che è la prima volta che lo festeggiano separate. Nel giardino della Casa, Guendalina si precipita ad abbracciare la figlia.
Dopo aver letto alcune poesie con il suo tono "interrogativo", Carmen Di Pietro tenta di realizzare il suo sogno di diventare maestra con l'aiuto degli altri concorrenti, nel ruolo dei suoi studenti. A loro prova a spiegare I Promessi Sposi.
Valeria Marini va in Mystery per parlare del suo rapporto con Danto, che dentro la Casa sembra essersi reclinato. "Pensavo che mi avesse ignorato. Non tratto male nessuno. L'ho nominato in modo palese per provare ad aprire un dialogo. Giancarlo è una persona carina che ha avuto da me sempre un rispetto". Danto la ascolta dal confessionale: "Io ho dato sempre dato tanto perché le voglio bene. Quando mi ha nominato ci sono rimasto male".
I concorrenti si esibiscono per la prova in piscina: il pubblico da casa può decidere se promuoverli o bocciarli. A rischio c'è l'acqua calda fino alla prossima puntata.
Piera Meloni sta per scoprire cosa pensa il fidanzato Gianmarco sui dubbi e sulla relazione che la concorrente ha instaurato con Alessandro Roncaccia, che rivela: "Mi piace Piera".
Jonathan le consegna una busta chiusa con dentro una lettera scritta direttamente da Gianmarco.
È il compleanno di Giacomo Gallani che compie 29 anni. Jonathan e Giulia devono entrare in Dark Room per cercare di recuperare una torta per il concorrente.
È il momento di scoprire chi è il prossimo candidato alla prossima eliminazione. Il Vip meno votato dal pubblico è Danto.
Iniziano le nomination: Jonathan Kashanian è il preferito della Casa ed è immune insieme a Giulia Provvedi e a Megan Ria. I concorrenti nominabili affrontano le nomination palesi al tavolo della Mystery Room.
Valeria Marini e Moreno Morello, nei due confessionali, devono provare a cantare delle canzoni per farle indovinare a Megan Ria e a Alessandro Varsi, seduti sul divano nella Nuvola. Chi sbaglia prende una scossa. Vincono le due donne.