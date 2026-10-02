Al Grande Fratello Vip torna la tensione tra Alex Belli e Marina La Rosa. I due concorrenti si ritrovano di nuovo uno di fronte all'altra: "Prima eri gattamorta, ora sei la radical chic str**za. È sempre lo stesso disco. Perché vieni sempre da me?".
All'origine dello scontro c'è la nomination con cui Marina aveva scelto di mandare Belli al televoto. Da quel momento tra i due si è innescata una spirale di accuse reciproche.
La concorrente respinge l'accusa: "Io non vengo mai da te. Io sono una che dice sempre quello che pensa, che non è una cosa accettata da tutti. Non sono un personaggio costruito". Belli replica: "Sembra questo".
Marina risponde: "Quello che sembra a te non mi interessa. Tu sei rimasto a CentoVetrine". Poi rivendica di non essere entrata nella Casa "per fare la stratega" e ribalta l'accusa sull'attore: "Lui non dice quello che pensa, fa dei giochini. Cerca delle spalle per creare delle strategie".