Al Grande Fratello Vip torna la tensione tra Alex Belli e Marina La Rosa. I due concorrenti si ritrovano di nuovo uno di fronte all'altra: "Prima eri gattamorta, ora sei la radical chic str**za. È sempre lo stesso disco. Perché vieni sempre da me?".

All'origine dello scontro c'è la nomination con cui Marina aveva scelto di mandare Belli al televoto. Da quel momento tra i due si è innescata una spirale di accuse reciproche.