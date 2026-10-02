Prima di aprire la busta, Piera spiega: "Credo che senza avere un confronto con l'altra persona, per me è difficile prendere una posizione e gestire tutto questo, che per me è una situazione abbastanza complicata. Sia per dove mi trovo che per l'età che ho. È la prima volta che mi trovo ad affrontare una situazione più grande di me". Su Roncaccia dichiara: "Con Ale mi trovo benissimo a parlare, abbiamo molte cose in comune. Però io ho sempre una porta aperta al di fuori di qui e, fino a quando non saprò se spalancarla o chiuderla, ho un senso di responsabilità sia verso me stessa che verso di lui".

Nella lettera, Gianmarco scrive: "Sono solo due settimane che non ci vediamo, ma a me sembrano passati mesi. All'inizio ti ho sentito parlare di me, di noi, e mi ha reso felice in un modo che forse nemmeno immagini. Quando hai cominciato a parlare dei tuoi dubbi, invece, mi sono sentito perso. Avrei voluto capire da quanto tempo li avevi, se c'era qualcosa che non avevo visto. Ma non sono stupido. I tuoi dubbi hanno un nome e un cognome ben preciso. Prima di prendere una decisione così importante, però, diamoci la possibilità di parlarne guardandoci negli occhi. Per me quello che abbiamo vissuto merita almeno questo". La lettera chiude così: "Ti voglio bene. E dimenticavo: buon anniversario".

Piera reagisce in lacrime: "A parte chiedergli scusa, con tutto il mio cuore non avrei mai voluto che lui stesse male per colpa mia. Lui è un ragazzo stupendo, non si merita questo". E aggiunge: "Io e lui sappiamo com'è stata la nostra relazione e un anno e mezzo come il nostro non si cancella in dieci giorni".

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