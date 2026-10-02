Momento di grande emozione al Grande Fratello Vip per Guendalina Tavassi. Nel giorno in cui la figlia Chloe compie tredici anni, la concorrente la ritrova nel giardino della Casa e le due si riabbracciano.
Prima della sorpresa, Guendalina era entrata in Mistery per confessare il suo desiderio: "Volevo farle passare un compleanno spensierato e divertente". Poi, parlando della figlia, dichiara: "È una bambina meravigliosa, solare, divertente, ironica, emotiva, sensibilissima e buona". Guendalina racconta come vive il ruolo di madre: "Non riesco mai a sgridare i miei figli e sono molto permissiva. Ma non mi danno mai modo di arrabbiarmi. Mi rallegrano le giornate e sono la mia pazza gioia".
Sotto una cloche coperta da un telo, la concorrente scopre una fetta di torta accompagnata da un biglietto firmato dalla figlia: "Mamma, ti penso sempre. Oggi è il mio compleanno ma la fetta più importante l'ho lasciata per te". Subito dopo, in giardino, arriva l'incontro.
"Non ho festeggiato il compleanno per venire da te", le dice Chloe. La ragazza descrive poi la madre con un pregio e un difetto: "È simpaticissima", ma "vuole avere sempre ragione".