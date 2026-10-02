Momento di grande emozione al Grande Fratello Vip per Guendalina Tavassi. Nel giorno in cui la figlia Chloe compie tredici anni, la concorrente la ritrova nel giardino della Casa e le due si riabbracciano.

Prima della sorpresa, Guendalina era entrata in Mistery per confessare il suo desiderio: "Volevo farle passare un compleanno spensierato e divertente". Poi, parlando della figlia, dichiara: "È una bambina meravigliosa, solare, divertente, ironica, emotiva, sensibilissima e buona". Guendalina racconta come vive il ruolo di madre: "Non riesco mai a sgridare i miei figli e sono molto permissiva. Ma non mi danno mai modo di arrabbiarmi. Mi rallegrano le giornate e sono la mia pazza gioia".