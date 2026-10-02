Marini spiega la sua scelta: "Pensavo che mi avesse ignorato. Non tratto male nessuno . L'ho nominato in modo palese per provare ad aprire un dialogo". Poi aggiunge: "Giancarlo è una persona carina, che da me ha sempre avuto rispetto".

Danto, dal confessionale, spiega: "Io ho sempre dato tanto perché le voglio bene. Quando mi ha nominato ci sono rimasto male".

La showgirl si difende da un'accusa: "Se dici che ti ho trattato male fuori di qua, mi stai dicendo una cosa grave che non è vera". E ammette: "Ho esagerato con la nomination e detto delle cose sbagliate, è stata un'uscita fuori luogo, ma poi ho anche chiesto scusa. Quando sono tua amica, ci sono sempre".

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