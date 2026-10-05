Nella settima puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda lunedì 5 ottobre, Ilary Blasi comunica al pubblico e ai concorrenti l'esito del televoto, frutto delle nomination della scorsa puntata di lunedì 2 ottobre.

Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello sono i Vip che sono stati nominati. I primi a salvarsi sono Guendalina e Marina; restano quindi in attesa di sapere il loro destino Federica e Moreno Morello.