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IL VERDETTO06 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, il risultato del televoto del 5 ottobre

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda lunedì 5 ottobre, la conduttrice Ilary Blasi comunica l'esito del televoto
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Nella settima puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda lunedì 5 ottobre, Ilary Blasi comunica al pubblico e ai concorrenti l'esito del televoto, frutto delle nomination della scorsa puntata di lunedì 2 ottobre.

Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello sono i Vip che sono stati nominati. I primi a salvarsi sono Guendalina e Marina; restano quindi in attesa di sapere il loro destino Federica e Moreno Morello.

Federica e Moreno Morello
Federica e Moreno Morello

Successivamente, Ilary Blasi svela il verdetto definitivo, dicendo chi è il vip meno votato e quindi il prossimo candidato alla prossima eliminazione. Tra i due, il vip meno votato dal pubblico risulta essere Moreno Morello che diventa così il secondo candidato all'eliminazione dopo Danto.

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