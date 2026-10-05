Grande Fratello Vip 9, Moreno Morello contro Guendalina Tavassi: "Mi schifo nel vedere qualcuno che fa un'insinuazione del genere"

Le accese discussioni durante la diretta del 5 ottobre del Grande Fratello Vip 9 continuano. Dopo i diverbi degli ultimi giorni all'interno della Casa, durante la puntata Guendalina Tavassi ha un duro scontro con Moreno Morello. Tutto parte dal legame "paterno" che Moreno Morello ha instaurato con Federica Morello, legame che sembra non convincere del tutto Guendalina Tavassi. Guendalina, infatti, sospetta che tra i due non ci sia un rapporto come padre e figlia e aggiunge: "Se voi due dormite insieme evidentemente sapete che alle persone che avete fuori di qui va bene".

"Tra me e Moreno c'è solo una bellissima amicizia, è lei che vede sempre tutto con un occhio cattivo", replica a Guendalina Tavassi Federica Morello.