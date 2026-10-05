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NOMINATION06 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, le nomination della puntata del 5 ottobre

Il settimo appuntamento del reality in onda il 5 ottobre si è concluso con le consuete nomination: quale sarà il risultato del televoto?
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La settima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 5 ottobre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono sei concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 5 ottobre

Le nomination prendono il via con le concorrenti della Casa, che vengono chiamate nella Mystery Room per le nomination palesi. Guendalina Tavassi e Federica Morello risultano essere le più nominate dalle donne.

Successivamente, gli uomini della Casa vengono chiamati nella Nuvola dove scrivono il nome del concorrente che vogliono in nomination.

Infine, Danto, il primo candidato all'eliminazione, nomina Andreas Muller e anche Moreno Morello, il secondo candidato all'eliminazione, nomina Andreas. Muller e Alex Belli risultano così essere i più nominati degli uomini.

Al televoto finiscono Danto, Moreno Morello, Federica Morello, Guendalina Tavassi, Andreas Muller e Alex Belli. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato sarà il secondo eliminato del Grande Fratello Vip 9.

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