Grande Fratello Vip 9, la sorpresa di Michelle Hunziker: "Nessuno può mettere Valeria Marini in un angolo"

Alla vigilia della partenza di Zelig 30, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 9 Michelle Hunziker si collega in diretta per fare una sorpresa all'amico Jonathan Kashanian. "Ti stiamo seguendo tutti - dice Michelle a Jonathan - Ci manchi un casino, Milano è triste senza di te. Stai venendo fuori per la persona che sei, divertiti".

Interpellata dalla conduttrice Ilary Blasi, Michelle Hunziker dice la sua sul rapporto tra Jonathan Kashanian e Marina La Rosa nella Casa: "Penso che Marina sia una donna estremamente interessante, che però ha messo tanti muri perché si vede che ha sofferto molto nella vita. Credo che segretamente che Marina voglia bene a Jonny, il giorno che troveranno la chiave per incontrarsi sono sicura che diventeranno grandi amici".

Infine, Michelle scherza anche con Valeria Marini: "Nessuno può mettere Valeria in un angolo, mi raccomando. Ti si vuole tanto bene Valeria! Siete tutti stupendi con le vostre personalità, giocatevela bene perché alla fine è un gioco".

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