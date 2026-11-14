Ilary Blasi saluta i concorrenti eliminati in studio e si collega con in cucina bistrot, dove ci sono Cesara e Selvaggia nel ruolo di clienti speciali del ristorante imbastito dai concorrenti della Casa.

Venerdì 6 novembre , in prima serata su Canale 5, va in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 9 . Una nuova eliminazione, un televoto flash e la scelta del terzo finalista: ecco cosa sta succedendo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Quattro Vip sono al televoto e uno di loro questa sera dovrà lasciare la Casa: si tratta di Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi, che sono invitati a esporsi su chi vorrebbero venga eliminato. Gli altri Vip sono in Nuvola, dove appaiono i nomi dei quattro eliminati: anche loro devono schierarsi. La conduttrice chiude ufficialmente il televoto.

In Casa c'è una poltrona che scotta che aspetta Federica Morello. Valeria Marini si siede accanto a lei per darle supporto. Si parte dalla lite in cucina sulla carne macinata, che secondo Federica le sarebbe stata lanciata contro, e dal siparietto di Giulia che, uscita dal confessionale, aveva appoggiato un pezzetto di carne sul naso di Giancarlo Danto: per Federica una presa in giro nei suoi confronti. Poi le pulizie, con Federica che parla dei capelli lasciati nel lavandino.

Alex Belli entra in studio e raggiunge gli altri concorrenti eliminati. Il Grande Fratello ha deciso di mettere alla prova i concorrenti facendo loro gestire un ristorante dentro la Casa per una serata: in palio il budget della spesa fino alla fine del programma. Alex ha seguito il bistrot.

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