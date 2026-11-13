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ANTICIPAZIONI13 novembre 2026

Grande Fratello Vip 9, le anticipazioni del 13 novembre

Venerdì 13 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
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Venerdì 13 novembre in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 13 novembre

Ilary Blasi
Ilary Blasi

La fase finale si avvicina l’aria in Casa è elettrica. Negli ultimi giorni molti gli scontri che hanno animato la convivenza. Federica Morello sulla poltrona che scotta: bersaglio di critiche e gelosie, stasera affronterà l’ira delle due finaliste e degli altri inquilini. Al suo fianco la stellare Valeria Marini e per Federica una sorpresa: le tensioni di questi giorni si scioglieranno nell’abbraccio di mamma Daniela.

Il GF Bistrot: Alex Belli è entrato in Casa come executive chef e l’ha trasformato in una brigata di cucina. Tra i commensali entrati della cena, a sorpresa anche le opinioniste Cesara e Selvaggia. E stasera il loro voto sarà decisivo per il superamento della prova. Lo stress però tra i fornelli è arrivato alle stelle e ha fatto esplodere la cucina. Scontro acceso tra lo chef Belli e Alessandro Roncaccia. Ammutinamenti, tensioni e strascichi a fine cena. Stasera se ne parlerà.

Due incredibili esiti per il televoto. Quello già aperto, che vede protagonisti Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi, determinerà un eliminato. A seguire una serie di scelte cruciali e un televoto flash porterà a scoprire chi sarà il terzo finalista e il primo candidato alla prossima eliminazione.

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