Venerdì 13 novembre in prima serata su Canale 5 , nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9 , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi . Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli .

La fase finale si avvicina l’aria in Casa è elettrica. Negli ultimi giorni molti gli scontri che hanno animato la convivenza. Federica Morello sulla poltrona che scotta: bersaglio di critiche e gelosie, stasera affronterà l’ira delle due finaliste e degli altri inquilini. Al suo fianco la stellare Valeria Marini e per Federica una sorpresa: le tensioni di questi giorni si scioglieranno nell’abbraccio di mamma Daniela.

Il GF Bistrot: Alex Belli è entrato in Casa come executive chef e l’ha trasformato in una brigata di cucina. Tra i commensali entrati della cena, a sorpresa anche le opinioniste Cesara e Selvaggia. E stasera il loro voto sarà decisivo per il superamento della prova. Lo stress però tra i fornelli è arrivato alle stelle e ha fatto esplodere la cucina. Scontro acceso tra lo chef Belli e Alessandro Roncaccia. Ammutinamenti, tensioni e strascichi a fine cena. Stasera se ne parlerà.

Due incredibili esiti per il televoto. Quello già aperto, che vede protagonisti Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi, determinerà un eliminato. A seguire una serie di scelte cruciali e un televoto flash porterà a scoprire chi sarà il terzo finalista e il primo candidato alla prossima eliminazione.

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