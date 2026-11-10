Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Grande Fratello VIP
NOMINATION10 novembre 2026

Grande Fratello Vip 9, le nomination della puntata del 9 novembre

Il diciassettesimo appuntamento del reality in onda il 9 novembre si è concluso con le consuete nomination: quale sarà il risultato del televoto?
Condividi:

La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 9 novembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 9 novembre?

I Vip in nomination
I Vip in nomination

Come in tutte le puntate del Grande Fratello Vip, anche quella di lunedì 9 novembre si conclude con le consuete e temute nomination.

Le finaliste Marina La Rosa e Guendalina Tavassi sono chiamate a scegliere il nome del primo Vip da mandare direttamente al televoto. Tra tutti gli uomini della casa, la scelta delle finaliste cade su Alessandro Varsi. Varsi, a sua volta, trascina con sé al televoto Andreas Muller.

Successivamente è tempo delle "classiche" nomination palesi alle quali partecipano tutti i concorrenti. I più votati dai Vip risultano essere Danto e Giulia Provvedi.

In totale, sono quattro i Vip in nomination: al televoto si sfidano così Alessandro Varsi, Andreas Muller, Danto e Giulia Provvedi. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare, il Vip meno votato sarà il prossimo candidato all'eliminazione.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche