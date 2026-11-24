La semifinale del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 23 novembre in prima serata su Canale 5, si conclude con l'apertura del televoto che decreterà il quinto e ultimo finalista di questa edizione.

Al termine di una puntata ricca di colpi di scena, due eliminazioni e l'annuncio del quarto finalista, due concorrenti si contendono l'ultimo posto per la vittoria finale.

Chi è al televoto al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 23 novembre?

Il ventesimo appuntamento del Grande Fratello Vip 9 riserva una serie di verdetti decisivi per le sorti dei concorrenti ancora in gioco e lascia aperta la possibilità a due di loro di misurarsi al televoto per l'ultimo posto in finale.



Con le eliminazioni di Alessandro Varsi e Piera Meloni da una parte e l'annuncio di Federica Morello come quarta finalista dall'altra, nella Casa restano Alessandro Roncaccia e Andreas Müller ancora in corsa verso la finale.

Tra i due concorrenti, Ilary Blasi apre dunque un televoto che verrà chiuso all'inizio della prossima puntata, in programma lunedì 30 novembre: il più votato dal pubblico diventerà il quinto finalista, andando così a contendersi la vittoria finale con Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello.