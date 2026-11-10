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Grande Fratello VIP
I DATI10 novembre 2026

Grande Fratello Vip 9, ascolti record per la puntata del 9 novembre

Il reality show registra 2.108.000 spettatori totali e il 18.63% di share individui (che sale al 19.8% sul target commerciale)
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Lunedì 9 novembre, su Canale 5, ascolti record per Grande Fratello Vip 9: 2.108.000 spettatori totali e il 18.63% di share individui (che sale al 19.8% sul target commerciale).

Il reality show, condotto da Ilary Blasi e prodotto da Endemol Shine Italy, ha toccato picchi del 31.6% di share e 3.055.000 spettatori.

Benissimo anche sui giovani: 26% sul target 15-34 anni.

Grandi numeri anche sul fronte social: #GfVip è stato sul podio degli argomenti più discussi in Italia.

Il prossimo appuntamento con Gf Vip - in prima serata su Canale 5 - è fissato per venerdì 13 novembre.

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