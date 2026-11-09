Grande Fratello Vip 9, Selvaggia Lucarelli contro Andreas Muller: "Con la tua vita privata ci fatturi"

"Però ci fatturi pure con la tua vita privata e ci fai gli adv - controbatte Selvaggia Lucarelli interpellata da Ilary Blasi. "La rabbia che hai sembra celi qualcosa di irrisolto dentro di te - continua l'opinionista rivolgendosi sempre ad Andreas Muller - Ho provato a cercare un motivo per cui ce l'hai con Megan, il problema è che tu vedi in questa ragazza una leggerezza che tu non hai dentro di te. Forse sei solo pesante, Andreas. Non c'è mai stato uno scontro, sembra che tu sia partito da casa con questa cosa. Megan piace a tutti là dentro".

"Non capisco perché Megan abbia tirato in ballo la famiglia e la moglie - interviene poi Cesara Buonamici - Non mi è piaciuto per niente, quello si che è stato un commento frivolo che non c’entrava niente".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE