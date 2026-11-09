Ilary Blasi inizia la puntata ricordando che il televoto è ancora aperto. Si sfidano i concorrenti in nomination, ovvero Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Muller e Giulia Provvedi . Chi sarà il prossimo eliminato di questa edizione del reality? Dopo aver chiesto ai Vip non in nomination di schierarsi, la conduttrice chiude ufficialmente il televoto.

Lunedì 9 novembre , in prima serata su Canale 5, va in onda la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 9 . Dall'atteso esito del televoto che decreta il nuovo eliminato di questa edizione alle consuete nomination, ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Il GF Vip ha organizzato uno scherzo a Carmen Di Pietro , ma dietro di esso si cela una dolce sorpresa. La concorrente, infatti, riabbraccia finalmente gli amati figli Alessandro e Carmelina. "Sono sbalordita, mi ero dimenticata le loro facce", dice emozionata Carmen dopo aver rivisto i figli. "Mamma ci dimostra tutti i giorni con i fatti che ci vuole bene", dice Alessandro in diretta.

La diretta del Grande Fratello Vip si apre con Alex Belli - l'eliminato della scorsa puntata che ha abbandonato lo studio - fuori dalla Casa. L'ex concorrente entra poi di soppiatto nella Casa e lascia dei bigliettini per Marina La Rosa, la prima finalista di questa edizione del GF Vip. "Vedi Marina, io ti devo ringraziare, perché mi piaci tantissimo , sei la mia antagonista perfetta. Mi manchi, mi manchi tanto", dice l'attore a Marina nella Nuvola, in un tavolino di un bar allestito per l'occasione.

Selvaggia Lucarelli contro Andreas Muller

Dopo un confronto-scontro tra Andreas Muller e Megan Ria, Ilary Blasi dà la parola a Selvaggia Lucarelli. L'opinionista riprende il concorrente dopo che ha detto che la sua vita privata, nel reality, deve rimanere tale a meno che non decida lui di parlarne. "Ci fatturi pure con la tua vita privata e ci fai gli adv - dice Selvaggia - Il problema è che tu vedi in Megan una leggerezza che tu non hai dentro di te".

Carmen Di Pietro è eliminata

I primi a salvarsi tra i concorrenti in nomination sono Andreas Muller e Giulia Provvedi. Tra Valeria Marini e Carmen Di Pietro quest'ultima risulta essere la meno votata e quindi la nuova eliminata di questa edizione del reality. "Sono contenta di tornare dai miei gioielli, i miei figli - dice Carmen Di Pietro dopo l'eliminazione - Il mio principe e la mia principessa, voglio tornare da loro".