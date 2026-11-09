Lunedì 9 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 9. Dall'atteso esito del televoto che decreta il nuovo eliminato di questa edizione alle consuete nomination, ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.
Ilary Blasi inizia la puntata ricordando che il televoto è ancora aperto. Si sfidano i concorrenti in nomination, ovvero Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Muller e Giulia Provvedi. Chi sarà il prossimo eliminato di questa edizione del reality? Dopo aver chiesto ai Vip non in nomination di schierarsi, la conduttrice chiude ufficialmente il televoto.
La diretta del Grande Fratello Vip si apre con Alex Belli - l'eliminato della scorsa puntata che ha abbandonato lo studio - fuori dalla Casa. L'ex concorrente entra poi di soppiatto nella Casa e lascia dei bigliettini per Marina La Rosa, la prima finalista di questa edizione del GF Vip. "Vedi Marina, io ti devo ringraziare, perché mi piaci tantissimo, sei la mia antagonista perfetta. Mi manchi, mi manchi tanto", dice l'attore a Marina nella Nuvola, in un tavolino di un bar allestito per l'occasione.
Il GF Vip ha organizzato uno scherzo a Carmen Di Pietro, ma dietro di esso si cela una dolce sorpresa. La concorrente, infatti, riabbraccia finalmente gli amati figli Alessandro e Carmelina. "Sono sbalordita, mi ero dimenticata le loro facce", dice emozionata Carmen dopo aver rivisto i figli. "Mamma ci dimostra tutti i giorni con i fatti che ci vuole bene", dice Alessandro in diretta.
Dopo un confronto-scontro tra Andreas Muller e Megan Ria, Ilary Blasi dà la parola a Selvaggia Lucarelli. L'opinionista riprende il concorrente dopo che ha detto che la sua vita privata, nel reality, deve rimanere tale a meno che non decida lui di parlarne. "Ci fatturi pure con la tua vita privata e ci fai gli adv - dice Selvaggia - Il problema è che tu vedi in Megan una leggerezza che tu non hai dentro di te".
I primi a salvarsi tra i concorrenti in nomination sono Andreas Muller e Giulia Provvedi. Tra Valeria Marini e Carmen Di Pietro quest'ultima risulta essere la meno votata e quindi la nuova eliminata di questa edizione del reality. "Sono contenta di tornare dai miei gioielli, i miei figli - dice Carmen Di Pietro dopo l'eliminazione - Il mio principe e la mia principessa, voglio tornare da loro".