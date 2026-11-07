Alex Belli, eliminato al televoto nella puntata del 6 novembre del Grande Fratello Vip, dopo l'annuncio dei quattro nuovi concorrenti a rischio eliminazione, decide di abbandonare lo studio.
L'attore ringrazia prima Ilary Blasi e le opinioniste: "Io ringrazio voi, ringrazio te Ilary che sei la padrona di casa. Ringrazio voi che siete state le mie opinioniste favolose". Poi annuncia: "Ma io certamente non starò su quella seggiola a commentare questo programma con questi concorrenti così scontati. Io esco da dove sono rientrato. Ciao, buona serata". E si allontana dallo studio.
"Dai Alex, ma torna!", prova a richiamarlo la conduttrice, che commenta: "Fa il giro, poi ritorna e si rimette seduto". Le intenzioni dell'attore, però, sarebbero state chiare già prima dell'uscita: "A me ha detto: io non sto qua a fare l'opinionista, non ho voglia", racconta Jonathan Kashanian. Rintracciarlo non sarebbe semplice, visto che Belli non avrebbe con sé il telefono. "L'ultimo colpo di teatro", commenta Selvaggia Lucarelli.