La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 , in onda venerdì 6 novembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto . Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Durante la diretta, i Vip vengono chiamati nella Mystery Room per fare le nomination, tutte palesi. I più nominati sono Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Megan Ria e Valeria Marini. Il Vip più votato sarà il secondo finalista, mentre il meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione del Grande Fratello Vip 9.

Il risultato viene annunciato poco più tardi: Guendalina Tavassi è la seconda finalista, mentre Carmen Di Pietro è a rischio eliminazione.