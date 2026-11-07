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NOMINATION07 novembre 2026

Grande Fratello Vip 9, le nomination della puntata del 6 novembre

Il sedicesimo appuntamento del reality in onda il 6 novembre si è concluso con le consuete nomination: quale sarà il risultato del televoto?
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La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda venerdì 6 novembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 6 novembre

Durante la diretta, i Vip vengono chiamati nella Mystery Room per fare le nomination, tutte palesi. I più nominati sono Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Megan Ria e Valeria Marini. Il Vip più votato sarà il secondo finalista, mentre il meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione del Grande Fratello Vip 9.

Il risultato viene annunciato poco più tardi: Guendalina Tavassi è la seconda finalista, mentre Carmen Di Pietro è a rischio eliminazione.

Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Megan Ria e Valeria Marini sono in nomination
Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Megan Ria e Valeria Marini sono in nomination

Carmen Di Pietro e le due finaliste Guendalina Tavassi e Marina La Rosa vanno in confessionale. Gli altri concorrenti devono accoppiarsi, ma Valeria Marini, rimasta senza un compagno, è automaticamente candidata all'eliminazione. Le quattro coppie raggiungono la Nuvola, dove Valeria dà il via alla catena dei salvataggi: sceglie le prime due persone da salvare, le quali a loro volta ne salvano un’altra. Questo processo continuerà fino a quando l’ultima coppia, rimasta senza salvataggio, finisce al televoto: si tratta di Andreas Müller e Giulia Provvedi.

Al televoto quindi finiscono Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi. Il Vip meno votato sarà eliminato.

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