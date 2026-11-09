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LA SORPRESA09 novembre 2026

Grande Fratello Vip 9, Carmen Di Pietro riabbraccia i figli Alessandro e Carmelina

La showgirl riabbraccia gli amati figli dopo uno scherzo organizzato dal GF Vip
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Durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 9, Carmen Di Pietro riabbraccia finalmente gli amati figli Alessandro e Carmelina. Dietro a uno scherzo organizzato dal GF Vip si cela infatti una dolce sorpresa. La showgirl rivede Alessandro e Carmelina e dice emozionata: "Sono sbalordita, mi ero dimenticata le loro facce".

I figli di Carmen Di Pietro, Alessandro e Carmelina
I figli di Carmen Di Pietro, Alessandro e Carmelina

Prende poi la parola il primogenito, Alessandro: "Molto spesso esce questo lato di mamma ironico, simpatico, estroverso, un vulcano di emozioni, però voglio dire una cosa perché magari è passato un messaggio sbagliato: mamma è tanto di più. Mamma ci dimostra tutti i giorni con i fatti che ci vuole bene".

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