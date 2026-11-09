Durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 9, Carmen Di Pietro riabbraccia finalmente gli amati figli Alessandro e Carmelina. Dietro a uno scherzo organizzato dal GF Vip si cela infatti una dolce sorpresa. La showgirl rivede Alessandro e Carmelina e dice emozionata: "Sono sbalordita, mi ero dimenticata le loro facce".