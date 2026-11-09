Dopo essere stato eliminato al televoto nella puntata del 6 novembre e aver abbandonato lo studio, Alex Belli rientra momentaneamente nella Casa del Grande Fratello Vip 9. La diretta di lunedì 9 novembre si apre con Alex Belli fuori dalla Casa. L'ex concorrente entra poi di soppiatto nella Casa e lascia dei bigliettini per Marina La Rosa, la prima finalista di questa edizione del GF Vip. Successivamente, Marina incontra Alex nella Nuvola. I due chiacchierano insieme a un tavolino di un bar allestivo per l'occasione.

"Molte volte le uscite di scena fanno più rumore di esserci - esordisce Alex Belli - Vedi Marina, io ti devo ringraziare, perché mi piaci tantissimo, sei la mia antagonista perfetta. Mi manchi, mi manchi tanto. Siamo così diversi, ma anche così uguali.". "A un certo punto dovremo limonare?", scherza poi Marina La Rosa.

La prima finalista del GF Vip 9, prima di incontrare Alex, aveva detto in collegamento con Ilary Blasi: "Alex Belli è una presenza che manca in questa Casa. Sapevi che avevi comunque qualcuno con cui confrontarti".

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