I nominati vengono chiamati nella Nuvola, dove viene detto loro che i primi Vip a salvarsi sono Andreas Muller e Giulia Provvedi. Restano in attesa di sapere il loro destino nella Casa Carmen Di Pietro e Valeria Marini. Successivamente, alle due Vip verrà comunicato il nome dell'eliminata con la collaborazione di Alex Belli - che riguardo Valeria dice: "Non solo non merita di uscire, ma senza di lei il GF Vip perderebbe uno dei suoi cardini - e Guendalina Tavassi, che su Carmen dice: "Una donna speciale, sempre con il sorriso".

Il verdetto del televoto è ormai scritto: Carmen Di Pietro è eliminata e deve abbandonare definitivamente la Casa.

"Sono contenta di tornare dai miei gioielli, i miei figli - dice la Vip dopo l'eliminazione - Il mio principe e la mia principessa, voglio tornare da loro".



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