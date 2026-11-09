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IL VERDETTO10 novembre 2026

Grande Fratello Vip 9, chi è l'eliminato del 9 novembre

Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 9 novembre, il risultato del televoto decreta una nuova eliminazione di questa edizione
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Nella puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda lunedì 9 novembre, il risultato del televoto decreta il concorrente che dovrà lasciare la Casa. Si sfidano Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Muller e Giulia Provvedi.

Chi è stato eliminato il 9 novembre dal Grande Fratello Vip 9?

Carmen Di Pietro
Carmen Di Pietro

I nominati vengono chiamati nella Nuvola, dove viene detto loro che i primi Vip a salvarsi sono Andreas Muller e Giulia Provvedi. Restano in attesa di sapere il loro destino nella Casa Carmen Di Pietro e Valeria Marini. Successivamente, alle due Vip verrà comunicato il nome dell'eliminata con la collaborazione di Alex Belli - che riguardo Valeria dice: "Non solo non merita di uscire, ma senza di lei il GF Vip perderebbe uno dei suoi cardini - e Guendalina Tavassi, che su Carmen dice: "Una donna speciale, sempre con il sorriso".

Il verdetto del televoto è ormai scritto: Carmen Di Pietro è eliminata e deve abbandonare definitivamente la Casa.

"Sono contenta di tornare dai miei gioielli, i miei figli - dice la Vip dopo l'eliminazione - Il mio principe e la mia principessa, voglio tornare da loro".


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