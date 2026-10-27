Durante la scorsa puntata, Belli aveva messo in dubbio i sentimenti del concorrente per Piera Meloni, e Roncaccia gli aveva risposto ricordandogli la sua precedente partecipazione al reality, quando l'attore aveva vissuto una storia nella casa pur essendo sposato: "Parla quello che è venuto qua a farsi la storia con la moglie a casa". È questa frase ad aver fatto esplodere Belli, che ora spiega: "Ho messo semplicemente una boa, Ilary. La mia famiglia, mia moglie, un'edizione passata che ormai è risolta: alla fine dei conti, che senso ha? Io sto ancora insieme con mia moglie da otto anni e ho un bellissimo bambino di cui siamo molto fieri . Voglio vedere chiunque di noi, anche te, se vengono a toccarti la tua famiglia, che cosa rispondi?".

Nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 è di nuovo scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia , che si ritrovano nella Nuvola dopo la lite che nella scorsa puntata era arrivata a un passo dalla rissa. Il confronto si allarga poi ad Alessandro Varsi, che conferma di aver usato, nei suoi confronti, parole come "schifoso" e "viscido".

Roncaccia sostiene di aver fatto solo un paragone tra le loro due storie nate davanti alle telecamere: "Io non ti ho toccato la famiglia. Ti ho solo detto che tu hai fatto la stessa cosa che ho fatto io, ma tu avevi una moglie a casa". Belli chiude: "L'edizione è successa cinque anni fa. Adesso sei qui, e quello che io sono chiamato a commentare è quello che succede qui".

Belli commenta l'amore tra Roncaccia e Piera: "Siccome ci sono passato anch'io, non voglio assolutamente dare sentenze. L'unica cosa, mi viene qualche dubbietto qua e là". Secondo l'attore, nel primo mese di infatuazione ci si aspetterebbe la gioia di stare insieme, "di dormire insieme, che è l'unica cosa che riesce a fare Roncaccia, ma soprattutto di darsi bacini, di fare una piccola coccola, le attenzioni".

Roncaccia ribatte: "Devo rendere conto a te?". Quando entra Piera Meloni, Belli precisa: "Io non ce l'ho contro la coppia, attenzione. Io ce l'ho con le piccole attenzioni, le piccole cose che io non vedo e che mi mettono qualche dubbio. Però siete qua per chiarirmele". La concorrente si difende: "Io sono comunque in televisione, io faccio quello che voglio".

Nello scontro viene coinvolto anche Alessandro Varsi, che conferma di aver usato parole come "schifoso" e "viscido". Belli rifiuta di proseguire il confronto e lascia la Nuvola: "Allora io, ragazzi, scusatemi, il mio dissing qua dentro finisce qua. Perché se una persona mi conferma degli insulti del genere, scusate, io vi lascio". Più tardi, nel salone, Varsi chiede scusa a Belli e i due si chiariscono.

Alex Belli esce dalla Casa del Grande Fratello Vip 9 durante le nomination