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LO SCONTRO24 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, lite furibonda tra Alessandro Roncaccia e Alex Belli. Ilary Blasi: "Così vicini alla violenza no"

Nel corso della dodicesima puntata del GF Vip 9 la diretta si infiamma con un confronto-scontro tra Alessandro Roncaccia e Alex Belli
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La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 si avvia alla conclusione con un'accesa lite tra Alessandro Roncaccia e Alex Belli che sfocia quasi in rissa. La discussione ha inizio quando Roncaccia dice ad Alex Belli: "Fossi stato questo grande attorone, se campavi di cinema, a 45 anni non stavi qua a fare il Grande Fratello".

Successivamente Belli attacca Roncaccia tirando in mezzo il suo rapporto con Piera Meloni: "Quando uscirà di qui, di lei non gliene fregerà assolutamente niente. Nell'altro programma Roncaccia ci metteva un'ora a dare un bacio, non 11 puntate". La replica di Roncaccia non tarda ad arrivare: "Parla quello che è venuto qua a farsi la storia con la moglie a casa. Sei stato tu a fare questo, non sono stato io".

Alessandro Roncaccia e Alex Belli
Alessandro Roncaccia e Alex Belli

Queste parole accendono definitivamente Alex Belli, che si alza e si scontra quasi fisicamente con Alessandro Roncaccia: "Io ci sto ancora insieme con quella moglie e ho un figlio". Gli altri Vip intervengono per calmare gli animi e dividere i due litiganti. Ilary Blasi seda la rissa sfiorata con queste parole: "Va bene confrontarsi, esprimere le proprie opinioni, però arrivare così vicini alla violenza no. Io questo comportamento non lo voglio vedere".

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