La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 si avvia alla conclusione con un'accesa lite tra Alessandro Roncaccia e Alex Belli che sfocia quasi in rissa. La discussione ha inizio quando Roncaccia dice ad Alex Belli: "Fossi stato questo grande attorone, se campavi di cinema, a 45 anni non stavi qua a fare il Grande Fratello".

Successivamente Belli attacca Roncaccia tirando in mezzo il suo rapporto con Piera Meloni: "Quando uscirà di qui, di lei non gliene fregerà assolutamente niente. Nell'altro programma Roncaccia ci metteva un'ora a dare un bacio, non 11 puntate". La replica di Roncaccia non tarda ad arrivare: "Parla quello che è venuto qua a farsi la storia con la moglie a casa. Sei stato tu a fare questo, non sono stato io".