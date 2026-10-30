Durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 , in onda venerdì 30 ottobre su Canale 5, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto, che decreta sia il secondo candidato alla prossima eliminazione, sia il primo finalista di questa edizione del reality.

Ilary Blasi comunica ai concorrenti in nomination che il televoto, questa sera, ha una duplice valenza. Federica Morello e Jonathan Kashanian sono i primi a salvarsi, mentre Piera Meloni, Alessandro Roncaccia, Alex Belli e Marina La Rosa vengono chiamati in studio da Ilary. Una volta entrati in studio, viene comunicato loro il nome del secondo Vip candidato alla prossima eliminazione, che va ad aggiungersi al nome di Valeria Marini. Tra loro il meno votato risulta essere Piera Meloni, che dichiara: "Mi spiace, anche per questo io voglio vivere anche altro, non solo Roncaccia".

"Però non abbiamo visto altro Piera - risponde Selvaggia Lucarelli - Non abbiamo visto nulla di particolarmente brillante. Avete 20 anni, spingete sull'acceleratore".

L'atteso esito del televoto decreta anche il Vip più votato: Marina La Rosa risulta essere la prima finalista del Grande Fratello Vip 9. "Sono una persona che non sta simpatica, quindi sentire questa approvazione del pubblico è emozionante", commenta a caldo Marina dopo la notizia.